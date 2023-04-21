«Ланс» — «Монако». Головин не зря выходит на поле

22 апреля 2023 года состоится матч Лиги 1 «Ланс» — «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу кроваво-золотых можно с коэффициентом 2.10. Шансы монегасков оценены в 3.40. Заключить пари на ничью предлагается за 3.55.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Ланс» — «Монако» 22 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Ланс» — «Монако» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.00. Ставки на то, что «Ланс» победит со счётом 1:0, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Ланс» — «Монако» (22.04.2023)

Франция - Лига 1. 32-й тур 22 апреля 2023, суббота. 22:00 МСК Ланс Ланс Не начался Монако Монако Кто победит в основное время? П1 X П2

В субботу вечером «Ланс» и «Монако» встретятся на стадионе «Боллар-Делелис». Очень важный матч для команд, ведущих борьбу в верхушке турнирной таблицы.

Семиматчевая беспроигрышная серия в Лиге 1 закончилась для «Ланса» после поражения в последней встрече. Возможно, она стала ключевой для клуба, потому что проиграл он «ПСЖ» — 1:3. Тем самым отставание от лидера увеличилось до девяти очков.

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Однако поражение в столице продлило серию результативных игр «Ланса» в чемпионате Франции. В четырёх из пяти последних встреч с участием кроваво-золотых забивалось не менее трёх мячей. Два последних матча заканчивались голами от обеих сторон и тоталом больше 2.5 мяча.

«Ланс» занимает третье место в таблице, отставая на одно очко от занимающего вторую строчку «Марселя» и на два очка опережая «Монако».

Команду Франка Эза трудно победить на домашней арене. Она проиграла только 1 из 20 последних матчей в Лиге 1 на стадионе «Боллар-Делелис». Таким образом, у клуба будет бесспорное преимущество.

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«Монако» подходит к этой игре в хорошей форме: команда из княжества не знает поражений в четырёх матчах чемпионата Франции, одержав три победы. Кроме того, клуб был результативен за этот отрезок, забивая не менее двух голов в каждом из этих матчей.

Хорошая форма в чемпионате в последнее время дала команде Филиппа Клемана реальные шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, так как сейчас монегаски отстают от идущего на втором месте «Марселя» всего на три очка.

«Монако» не проигрывает на выезде в девяти встречах во французской лиге, одержав пять побед и четыре раза сыграв вничью.

Мы прогнозируем, что в этом потенциально решающем матче Головин и его одноклубники найдут в себе силы вновь и если даже не победят, то забьют не меньше двух мячей.

Сделать ставку на индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5 мяча в букмекерской конторе «Фонбет» можно с коэффициентом 2.80. Всем, кто зарегистрируется, в приложении станет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: индивидуальный тотал «Монако» больше 1.5 мяча за 2.80.

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