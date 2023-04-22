«Брайтон» — «МЮ». Эрик тен Хаг винит всех, кроме себя

23 апреля состоится матч 1/2 финала Кубка Англии «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным хозяевам: поставить на победу «чаек» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «красных дьяволов» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Брайтон» — «МЮ» 23 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.26. Если забьют номинальные хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол номинальных гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Кубка Англии «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» (23.04.2023)

Миновали ответные встречи 1/4 финала еврокубковых турниров. Возвращаемся на внутренние арены. На 23 апреля запланирован полуфинальный матч Кубка Англии. На стадионе «Уэмбли» в Лондоне померяются силами «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

За последние семь туров в чемпионате Англии «Брайтон» проиграл только «Тоттенхэму» (1:2). Вничью он сыграл с «Лидсом» (2:2) и «Брентфордом» (3:3). Победил «Вест Хэм» (4:0), «Кристал Пэлас» (1:0), «Борнмут» (2:0) и «Челси» (2:1).

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Результаты хороши, тем более если учесть, что большую часть этих встреч команда провела на выезде. Благодаря хорошим показателям «чайки» поднялись на седьмую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от идущего на пятом месте «Тоттенхэма» небольшое — четыре очка. При этом у них есть два матча в запасе.

Что-то подсказывает, что закончат сезон «чайки» в зоне еврокубков. Во встрече последнего тура АПЛ они без проблем победили «Челси». Подопечные Роберто де Дзерби всецело владели инициативой. Они выиграли по владению мячом, а также создали гораздо больше опасных моментов.

«Чайки» нанесли целых 26 ударов, 10 из которых пришлись в створ. С восемью из них голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага справился, но его стараний оказалось недостаточно. Если клуб также собранно выступит в предстоящем матче, «Манчестер Юнайтед» может потерпеть разгромное поражение.

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Ещё совсем недавно «красные дьяволы» выглядели одними из главных фаворитов Лиги Европы. Они добрались до 1/4 финала, уверенно обыграв на предыдущих стадиях «Барселону» и «Бетис». Однако дальше манкунианцев не пропустила «Севилья», располагающаяся в нижней части турнирной таблицы чемпионата Испании.

Примечательно, что в первом матче «МЮ» вёл к 80-й минуте со счётом 2:0. Всё испортили ему травмы ведущих игроков. В одночасье Эрик тен Хаг лишился подспорья сразу двух ведущих центральных защитников — Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса. Матч пришлось доигрывать вдесятером, так как голландский специалист использовал все замены.

Испанцы воспользовались ослабленностью «Манчестер Юнайтед» и сравняли счёт — 2:2. Ответную встречу пропускал из-за перебора жёлтых карточек Бруну Фернандеш. Не факт, что с португальским полузащитником было бы лучше, но без него «красные дьяволы» потерпели разгромное поражение со счётом 0:3.

Восстановившиеся от травм Кристиан Эриксен и Маркус Рашфорд выступили не лучшим образом, равно как и Каземиро. Но главными антигероями матча стали Давид де Хеа и Гарри Магуайр, появившийся на поле с капитанской повязкой. На двоих они «привезли» первый гол. Затем, под занавес матча, испанский вратарь подарил сопернику ещё один мяч, неудачно сыграв на выходе.

Теперь за «МЮ» есть поводы переживать, ведь, помимо Магуайра и Виктора Линделёфа, у него нет центральных защитников. Конечно, тен Хаг может попробовать использовать Люка Шоу на этой позиции. Он так уже делал ранее, и это принесло хорошие плоды. Но не факт, что данный манёвр сработает в этот раз.

Кадровые потери сильно бьют по «Манчестер Юнайтед». В Кубке Англии, где глубина состава — немаловажный фактор, это тем более может стать огромной проблемой. Возможно, Эрик тен Хаг найдёт способ выкрутиться из сложившейся ситуации. Однако шансы на второй трофей (первый Кубок лиги Англии) в этом сезоне у его подопечных сильно снизились.

Поставить на то, что «чайки» выиграют в грядущем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.22. После поражения в игре с «Севильей» тен Хаг раскритиковал своих подопечных. Он заявил, что дело не в травмах, а в футболистах, которые на поле. Голландец подчеркнул, что сегодня его команда не была готова к матчу.

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Пожалуй, так и есть, ведь «красные дьяволы» проиграли почти всю борьбу за мяч и толком ничего не создали у ворот соперника. С другой стороны, и у самого тен Хага не получилось повлиять на игру. Его тактические наработки и замены не подействовали. Идеи — как взломать оборону «Севильи» — не было. Не исключено, что в предстоящем матче будет так же.

Прогноз и ставки на матч Кубка Англии «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 23 апреля 2023 года

«Брайтон» на последнем отрезке сезона выглядит очень собранно. Он часто побеждает, демонстрируя отличный футбол. «Чайки» создают очень много моментов у ворот соперников. Для ослабленного огромным количеством кадровых потерь «МЮ» это чревато разгромным поражением. Гарри Магуайр регулярно допускает ужасные ошибки. Даже если Эрик тен Хаг оставит его в запасе, не факт, что это сильно поможет. Тонус других важных игроков, в том числе Рашфорда и Каземиро, вызывает большие вопросы. При таком раскладе в победу номинальных хозяев верится больше.

Ставка: победа «Брайтона» за коэффициент 2.22.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

Экс-ассистент Эмери вошёл в тренерский штаб «Торпедо».

Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 3.80.

Зидан может возглавить «Ювентус».

Прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико» с коэффициентом 4.15.