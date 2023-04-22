«Лион» — «Марсель». Малиновский угасает?

Украинский футболист забил всего один гол в матчах за провансальцев. С каждой новой встречей он получает всё меньше игрового времени.

23 апреля 2023 года состоится матч Лиги 1 «Лион» — «Марсель». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» не может определиться с фаворитом: поставить на победу лионцев можно с коэффициентом 2.50. Шансы марсельцев оценены в 2.65. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Лион» — «Марсель» 23 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Лион» — «Марсель» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.18. Ставки на то, что будет ничья со счётом 1:1, принимаются за 7.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Лион» — «Марсель» (23.04.2023)

Италия - Серия А. 31-й тур 23 апреля 2023, воскресенье. 19:00 МСК Милан Милан Не начался Лечче Лечче Кто победит в основное время? П1 X П2

«Лион» и «Марсель» завершат 32-й тур в Лиге 1. В турнирной таблице соперников разделяют 14 очков, причём марсельцы, занимающие второе место, опережают «Лион», занимающий седьмое место.

Смогут ли бело-голубые продолжить напрягать своим давлением «ПСЖ»? Или «Лион» одержит четвёртую победу подряд и ещё поборется за участие в еврокубках следующего сезона? Столько вопросов, но мало ответов.

Мостовой: немножко продвигаемся по поводу тренерской лицензии.

«Лион» не так давно обыграл «ПСЖ» со счётом 1:0, затем выиграл у «Ренна» (3:1), а в последней встрече победил «Тулузу» — 2:1. Команда не только выиграла три последних матча в Лиге 1, но и не уступает в семи встречах подряд.

Более того, «Лион» потерпел поражение только в 1 из 12 последних игр чемпионата Франции, одержав семь побед. До зоны еврокубков команде не хватает всего пять очков.

В последнее время лионцы хорошо выступают на домашнем стадионе, проиграв всего 3 из 19 последних встреч. Что касается «Марселя», то он идёт без поражений в шести матчах, одержав три победы в них.

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Провансальцы проиграли всего 2 из 19 последних встреч в Лиге 1, одержав 12 побед и пять раз сыграв вничью, что позволяет им оставаться в непосредственной близости от «ПСЖ».

«Лион» отлично выступает дома, но «Марсель» практически не оступается на выезде. У клуба серия из 10 встреч в гостях без поражений. В них он одержал восемь побед.

«Лион» останется без травмированных Мохамеда Эль-Аруша, Амина Сарра и Мало Гюсто.

Учитывая последние результаты, «Лион» и «Марсель», похоже, обречены на напряжённую борьбу в воскресенье вечером.

Мы не сомневаемся, что будет затрачено большое количество сил и болельщики увидят равный футбол. Провансальцы в отличной форме, но эта встреча пройдёт на выезде. По-прежнему руководство не может дождаться голов от украинца Руслана Малиновского. На его счету за «Марсель» всего один забитый мяч.

Нагельсман отказался от назначения на пост главного тренера «Челси».

Рекомендуем сделать ставку на ничью в этом матче. В букмекерской конторе «Фонбет» дают коэффициент 3.50 на это событие, а ещё дарят фрибет 2000 рублей за регистрацию. Если бы остальные лидеры гостей включались в работу, то результат мог быть иным. Но Малиновский дремлет и когда начнёт радовать трибуны – неизвестно.

Ставка: ничья за 3.50.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

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