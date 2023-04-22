«Арис» — АПОЭЛ. Кокорин в шаге от чемпионства

23 апреля состоится матч 31-го тура плей-офф чемпионов Первого дивизиона Кипра «Арис» — АПОЭЛ. Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ариса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.49. Успех АПОЭЛа оценивается аналитиками в 2.77. Поставить на ничью можно за 3.36.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Кипра «Арис» — АПОЭЛ 23 апреля 2023 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.80, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.01. На гол «Ариса» дают коэффициент 1.31, а гол АПОЭЛа оценивается в 1.33. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.76.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Кипра «Арис» — АПОЭЛ (23.04.2023)

В Первом дивизионе Кипра продолжается борьба за чемпионство, и она обещает быть жаркой, как погода на острове. Ведь в самом разгаре плей-офф чемпионской группы, в котором соревнуются шесть лучших команд сезона. 23 апреля стадион «Цирион» в Лимасоле принимает матч лидеров чемпионата – «Арис» сыграет с АПОЭЛом.

Матч «Ариса», выигранный в прошлом туре в гостях у «Омонии» (3:0), разошёлся по социальным сетям благодаря сразу двум голам, забитым ударами через себя. Ещё один гол «ножницами» мог оформить Александр Кокорин, но его удар пришелся в перекладину.

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Российский нападающий прекрасно чувствует себя на Кипре и получает удовольствие от футбола. Показательно, что Кокорин готов пойти на сокращение зарплаты, чтобы «Арис» мог выкупить его у «Фиорентины». Переговоры между клубами продолжаются.

Торговаться есть за что – Кокорин забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач в 25 матчах в текущем сезоне. Его усилия приносят результат – «Арис» лидирует в чемпионате, опережая на одно очко своего ближайшего соперника. До конца чемпионата осталось семь туров.

«Арис» находится в прекрасной форме. Победа над «Омонией» стала для команды белорусского тренера Алексея Шпилевского девятой в 11 последних матчах чемпионата. Старт плей-офф чемпионской группы выдался для «Ариса» успешным – 10 очков в четырёх матчах, а три последние встречи были выиграны с общим счётом 8:0.

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АПОЭЛ, некогда выходивший в четвертьфинал Лиги чемпионов, не выигрывал чемпионство с 2019 года. Регулярный чемпионат команда из Никосии завершала на первой строчке турнирной таблицы с отрывом два очка от АЕКа. «Арис» отставал от лидера на шесть очков.

Однако старт плей-офф команде Владана Милоевича не задался – ничьи с «Омонией» (1:1), «Пафосом» (0:0) и АЕКом (2:2). В минувшем туре АПОЭЛ принимал на своём поле действующего чемпиона – и уступил «Аполлону» со счётом 0:2. Спад команды затягивается.

«Арис» в XXI веке лишь однажды выиграл у АПОЭЛа, потратив на это 24 попытки. Примечательно, что эта единственная победа состоялась в текущем сезоне, когда в первом круге чемпионата «Арис» выиграл на выезде со счётом 1:0. И пусть ещё два очных матча прошли для «Ариса» не так удачно (1:1 и 2:4), обстоятельства складываются так, что игра за лидерство останется за хозяевами поля. Поставить на победу команды Кокорина можно за 2.49.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Кипра «Арис» — АПОЭЛ 23 апреля 2023 года

Александр Кокорин предпочёл бы остаться в Лимасоле, чем вернуться во Флоренцию, и он много для этого делает. «Арис», в том числе благодаря и российскому нападающему, вырвался в лидеры чемпионата. АПОЭЛ – уже не гегемон чемпионата Кипра. Команда из Никосии угодила в яму и не может выиграть четыре матча подряд. Поймавший кураж «Арис» укрепит лидерство.

Ставка: победа «Ариса» за 2.49.

Экспресс с коэффициентом 15.98.

37-летний Венсан Компани может возглавить «Челси».

Прогноз на матч ЦСКА — «Локомотив» с коэффициентом 3.80.

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Прогноз на матч «Барселона» — «Атлетико» с коэффициентом 4.15.