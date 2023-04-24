«Сиэтл» — «Колорадо», четвёртый матч. Отсутствие Ничушкина не скажется

Россиянин пропустит четвёртый матч по личным причинам. Команде будет его не хватать, но она умеет побеждать и без него.

25 апреля состоится четвёртый матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Сиэтл» — «Колорадо». Начало встречи — в 5:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.10. Успех «Кракен» оценён экспертами в 3.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Сиэтл» — «Колорадо» 25 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что четвёртый матч плей-офф НХЛ «Сиэтл» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.76, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.07. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что обе забьют с 1-й по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Анализ и прогноз на второй матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Сиэтл Кракен» — «Колорадо Эвеланш» (25.04.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 25 апреля запланированы четыре матча 1/8 финала Кубка Стэнли. В самом позднем из них на стадионе «Климат Пледж-Арена» в Сиэтле померяются силами «Сиэтл Кракен» и действующий чемпион «Колорадо Эвеланш». Первое вбрасывание состоится в 5:00 мск.

В трёх матчах «Сиэтлу» удалось добыть одну победу, со счётом 3:1. В двух других встречах он смотрелся далеко не так уверенно, как «Колорадо», и закономерно проиграл — 2:3 и 4:6. Связано это с тем, что «Кракен» не хватает опыта выступлений в плей-офф. Для многих их хоккеистов текущая серия является первой в Кубке Стэнли.

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Касается это и главного тренера «Кракена» Дэйва Хэкстола. Ранее специалист всего лишь два раза участвовал в плей-офф в качестве наставника — в сезоне-2015/2016 и в сезоне-2017/2018. Тогда он возглавлял «Филадельфию». И в обоих случаях его команда не сумела пробраться дальше первого раунда.

После этого Хэкстол работал ассистентом в «Торонто», однако и там в Кубке Стэнли опыт был неудачным. В обоих случаях «Мэйпл Лифс» не сумели миновать первый раунд турнира. Маловероятно, что будет по-иному в этот раз. У «Колорадо» попросту сбалансированнее и сильнее состав. Игроки техничнее и опытнее.

Победа в первом матче с «Колорадо» стала для «Кракен» первой в плей-офф в истории клуба. Со стороны «Эвеланш» это было явно не лучшее выступление. У них не получалось практически ничего. Шайба упорно не летела в ворота соперника. В общем, это скорее «Колорадо» проиграл, чем «Сиэтл» выиграл.

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Джаред Беднар быстро сделал выводы из неудачи. Кроме того, вернулся в состав после травмы ведущий игрок «лавин» Кейл Макар. В двух последних матчах один из самых результативных защитников НХЛ отметился двумя результативными передачами и одной заброшенной шайбой.

Тем не менее есть и плохая новость. По личным причинам расположение «Колорадо» покинул Валерий Ничушкин. Россиянин не принимал участия в третьем матче с «Сиэтлом». Лидер «Колорадо» Натан Маккиннон отметил, что его клубу не хватает Ничушкина и Габриэля Ландескога (пропустил весь сезон из-за травмы колена).

Маккиннон выразил мнение, что россиянин и швед являются лучшими крайними нападающими лиги. Он признался, что их отсутствие — это ужасно. С этим не поспоришь. Впрочем, связка канадца и Микко Рантанена продолжает работать безотказно. На двоих они забросили четыре шайбы и отдали одну голевую передачу в последнем матче с «Сиэтлом».

По итогам регулярки Маккиннон и Рантанен вошли в топ-10 как лучших снайперов, так и бомбардиров НХЛ. Канадец набрал 111 (42+69) очков, а финн — 105 (55+50). Таким образом, они стали второй парой в истории «Колорадо» со 100+ очками у каждого. Первыми были Петер Форсберг и Джо Сакик в сезоне-1995/1996. Интересно, что тогда «Эвеланш» выиграли Кубок Стэнли.

Несмотря на потерю Ничушкина и то, что встреча состоится в Сиэтле, действующий чемпион выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Поставить на его победу можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10. У «Сиэтла» нет таких мастеровитых хоккеистов, как Кейл Макар, Микко Рантанен и Натан Маккиннон.

Ничушкин по личным причинам покинул расположение «Колорадо».

Стоит отметить, что Джаред Беднар остался в восторге от выступления Маккиннона в третьем матче с «Кракен». Он отметил, что нападающий был решающим фактором и сделал разницу, как от него уже привыкли ожидать в больших матчах, в которых нужно обязательно побеждать. Думается, сделает канадец разницу и в предстоящей встрече.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Сиэтл» — «Колорадо» 25 апреля 2023 года

У «Сиэтла» и его главного тренера гораздо меньше опыта выступлений в плей-офф. «Кракен» являются молодой командой. Состав и игра в целом у них хуже, чем у «Колорадо». Ничушкина будет не хватать, но, помимо него, у «Эвеланш» есть и другие лидеры, которые пребывают в шикарной форме. Полагаем, действующий чемпион одержит в предстоящей игре победу в основное время.

Ставка: победа «Колорадо» за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 10.11.

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