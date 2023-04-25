«Тоттенхэм» — «МЮ». Обойдётся без фиаско?

Поражение «шпор» в последнем матче со счётом 1:6 привело к отставке Стеллини. В этот раз не будет такого позора?

27 апреля состоится матч 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры – в 22:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47, а шансы лондонцев оцениваются аналитиками в 2.80. Ничья доступна за 3.60.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 27 апреля 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.37, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.63. На гол «Тоттенхэма» дают коэффициент 1.25, а гол «Манчестер Юнайтед» оценивается в 1.25. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» (27.04.2023)

Англия - Премьер-лига. 33-й тур 27 апреля 2023, четверг. 22:15 МСК Тоттенхэм Хотспур Лондон Не начался Манчестер Юнайтед Манчестер Кто победит в основное время? П1 X П2

Программу 33 тура АПЛ завершает матч на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Встречаются два конкурента за место в первой четвёрке по итогам сезона: «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» не только опережают шпор на шесть очков, но и имеют два матча в запасе.

Команда Эрика тен Хага готовится ко второму за несколько дней визиту в Лондон. На прошлой неделе «МЮ» проиграл «Севилье» (0:3) и вылетел из Лиги Европы. Но «красные дьяволы» на выходных добыли билет в финал Кубка Англии, победив в серии пенальти «Брайтон».

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У «МЮ» был загруженный календарь, и это сказалось на физических кондициях футболистов, а также на травмах. В лазарете «красных дьяволов» пребывают шесть футболистов, но ощутимее всего сказывается отсутствие основных центральных защитников – Рафаэля Варана и Лисандро Мартинеса.

В ближайшие пять недель «МЮ» осталось провести девять матчей. На счастье тен Хага, в состав вернулся Люк Шоу, который может сыграть в центре защиты и снизить нагрузку на Виктора Линделёфа или Гарри Магуайра. В игре с «Брайтоном» его навыки пригодились. «Красные дьяволы» позволили нанести сопернику намного меньше ударов, чем обычно, и не пропустили.

«Тоттенхэм» уязвим как никогда. Клуб переживает тяжёлый кризис. Итогом стал скандальный уход с тренерского поста Антонио Конте, который перед увольнением наговорил неприятных слов в адрес игроков и руководства «шпор».

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Четыре встречи «Тоттенхэм» успел отыграть под руководством Кристиана Стеллини, но тот может похвастаться только победой над «Брайтоном» (2:1) и ничьей с «Эвертоном» (1:1). Поражения от «Борнмута» (2:3) и «Ньюкасла» (1:6) заставили руководство окончательно избавиться от наследия Конте и уволить его бывшего помощника.

Стеллини подвели эксперименты в тактике. На матч с «Ньюкаслом» команда перестроилась на схему в четыре защитника, что стало сюрпризом в первую очередь для самого «Тоттенхэма». Счёт 5:0 в пользу «сорок» загорелся на табло уже на 21-й минуте матча – лишь возврат к старым настройкам смог спасти «шпор» от ещё более унизительного позора.

Теперь сохранить для «Тоттенхэма» шансы на Лигу чемпионов попробует 31-летний Райан Мэйсон. Удивительно, но это уже второй его опыт работы главным тренером «шпор». Весной 2021 года специалисту уже доводилось завершать сезон после увольнения Жозе Моуринью.

Тогда под руководством молодого специалиста «Тоттенхэм» одержал четыре победы и трижды проиграл. Переживающий небольшой кризис «МЮ» с трудом, но возьмёт три очка в Лондоне у ещё более нестабильной команды. Поставить на это можно с коэффициентом 2.40.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» 27 апреля 2023 года

«Тоттенхэм» уволил второго тренера за сезон, но команда находится в таком ужасном состоянии, что сложно ожидать от неё всплеска эмоций. «Манчестер Юнайтед» также нестабилен, но на фоне соперника его проблемы несопоставимы. Недавний выход в финал Кубка Англии даст команде Эрика тен Хага нужных сил и эмоций.

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 2.40.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

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