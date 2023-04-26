«Валенсия» — «Вальядолид». Черышев был талисманом?

Как только Денис ушёл из команды, её результаты резко пошли на спад, и вот уже «летучие мыши» выживают в Примере.

27 апреля 2023 года состоится матч Примеры «Валенсия» — «Вальядолид». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами хозяев: поставить на победу «летучих мышей» можно с коэффициентом 1.72. Шансы бело-фиолетовых оценены в 4.90. Заключить пари на ничью предлагается за 3.75.

Лучшие прогнозы на Примеру.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Валенсия» — «Вальядолид» 27 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Валенсия» — «Вальядолид» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.90. Ставки на то, что «летучие мыши» победят со счётом 1:0, принимаются за 7.00 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Испании «Валенсия» — «Вальядолид» (27.04.2023)

Испания - Примера. 31-й тур 27 апреля 2023, четверг. 20:30 МСК Валенсия Валенсия Не начался Вальядолид Вальядолид Кто победит в основное время? П1 X П2

«Валенсия» наконец-то победила, после безвыигрышной серии длиной в четыре встречи. Команда обыграла «Эльче» со счётом 2:0. Эта победа помогла подняться на 18-е место в турнирной таблице. В активе «летучих мышей» 30 очков, столько же, сколько у занимающей 17-е место «Альмерии». Чтобы выбраться из зоны вылета, нужно побеждать.

«Вальядолид» не проигрывает в трёх последних матчах Примеры, одержав две победы. В последней встрече Мончу ударом на 24-й минуте помог обыграть «Жирону» со счётом 1:0.

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«Валенсия» потерпела только одно поражение от «Вальядолида» в последних 13 очных матчах. За 10 личных встреч дома «летучие мыши» проиграли сопернику только раз. В текущем сезоне хозяева выиграли всего восемь раз, но шесть побед были одержаны на домашнем стадионе.

«Вальядолид» выиграл в 10 из 30 туров, но только три победы были одержаны на выезде. Бело-фиолетовые забивали не меньше двух мячей только в 2 из 15 гостевых встреч Ла Лиги.

Гости в последнее время демонстрируют неплохое качество футбола, не проиграв в трёх последних матчах. Они находятся в лучшей форме по сравнению с хозяевами, но не смогли забить в трёх из шести последних очных встреч.

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«Валенсия» потерпела всего одно поражение в четырёх последних домашних играх. Она не смогла забить только в одном из шести последних домашних матчей и является фаворитом в этом матче.

Учитывая текущую форму обеих команд и домашние результаты «Валенсии» в очных играх, мы ожидаем, что они сыграют вничью. В свою очередь, это означает, что из зоны вылета «летучие мыши», скорее всего, не выберутся. Интересно, что результаты так сильно ухудшились в этом сезоне после ухода Дениса Черышева в аренду. Вряд ли он так сильно помогал на поле, но, похоже, был своего рода талисманом.

Предлагаем поставить на ничью с коэффициентом 3.75 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. Неужели «летучие мыши» так и не выберутся из зоны вылета?

Ставка: ничья за 3.75.

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