«Колорадо» — «Сиэтл», пятый матч. Ничушкина ждут с нетерпением

«Лавинам» не хватает россиянина. Чем скорее он вернётся в состав, тем лучше.

27 апреля состоится пятый матч 1/8 финала плей-офф Кубка Стэнли «Колорадо» — «Сиэтл». Начало встречи — в 4:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 1.85. Успех «Кракен» оценён экспертами в 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Сиэтл» 27 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что пятый матч плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Сиэтл» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.77, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.05. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.40. Заключить пари на то, что обе забьют с 1-й по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз на пятый матч 1/8 финала Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш» — «Сиэтл Кракен» (27.04.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 27 апреля запланированы две встречи 1/8 финала Кубка Стэнли. В самой поздней из них на стадионе «Болл-Арена» в Денвере померяются силами действующий чемпион «Колорадо Эвеланш» и «Сиэтл Кракен». Первое вбрасывание состоится в 4:30 мск.

Одержав в последнем матче победу в овертайме — 3:2 ОТ, «Сиэтл» сравнял счёт в серии — 2-2. Примечательно, что встреча стала второй подряд, в которой не принимал участия один из ведущих игроков «Эвеланш» — Валерий Ничушкин. Агент россиянина не может сказать, когда игрок вернётся в состав. Пока всё окутано какой-то тайной.

Александр Овечкин возвращается в Россию из США.

В минувшем регулярном чемпионате Ничушкин провёл 53 матча, в которых записал на свой счёт 47 (17+30) очков при показателе полезности «+15». Известный журналист Адриан Дейтер в недавнем интервью отметил, что если «Колорадо» долгое время придётся обходиться без 13-го номера, то это будет проблемой.

Понятное дело, команда играет лучше, когда Ничушкин в составе. Россиянин очень полезен. Он регулярно отрабатывает в обороне, помогает развивать атаки, а также радует результативностью. В последнем матче с «Кракен» подопечным Джареда Беднара всего этого не хватило.

Несмотря на возвращение в состав лидера обороны «лавин» Кейла Макара, у Александра Георгиева было очень много работы. Голкипер совершил целых 40 сейвов. Сам же Макар запомнился только тем, что нанёс травму нападающему «Сиэтла» Джареду Макканну, применив грубый силовой приём.

Орлов установил рекорд «Бостона».

Как ни странно, Макар отделался лишь малым штрафом. Многие остались недовольны решением судей, в том числе журналист Томас Дранс. Он заявил о том, что это был один из самых грязных хитов, что он когда-либо видел вживую. Дранс подчеркнул, что это было мерзко. Правда, впоследствии Макара всё же дисквалифицировали на одну игру.

Для «Сиэтла» потеря Макканна не менее болезненное событие, чем отсутствие Ничушкина для «Колорадо». У «Кракен» и без того практически нет опыта выступлений в плей-офф НХЛ, а тут ещё один из наиболее результативных хоккеистов команды угодил в лазарет. В регулярке он принял участие в 79 матчах и набрал 70 (40+30) очков

Текущая серия является первой для «Сиэтла» в плей-офф. Интересно, что ему удалось повторить уникальное достижение «Торонто Аренас» 105-летней давности. «Кракен» стали вторым клубом в истории, который смог открыть счёт в каждом из четырёх первых матчей Кубка Стэнли.

Характер у «Сиэтла» определённо есть. Однако ресурсов и опыта у него, разумеется, гораздо меньше, чем у действующего чемпиона НХЛ. В четвёртом матче «Кракен» выиграли, в частности, благодаря сумасшедшей поддержке домашних трибун. На выезде они вряд ли сумеют зацепиться хотя бы за ничью в основное время.

Поставить на победу «лавин» в основное время можно с коэффициентом 1.85. У «Сиэтла» нет хоккеистов, которые по уровню сравнимы с лидерами «Колорадо» Натаном Маккинноном и Микко Рантаненом. Именно канадец и финн стали главными героями третьего матча серии. На двоих они забросили четыре шайбы и отдали одну результативную передачу.

Илья Воробьёв: ничего не знаю про интерес «Ванкувера».

В четвёртом матче Рантанен оформил дубль. Одну из шайб он забросил с передачи Маккиннона. Набрав 100+ очков каждый, нападающие стали второй парой в истории «Колорадо» в регулярках с такими показателями. Скорее всего, в предстоящем матче, который пройдёт в Денвере, они сделают результат.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Колорадо» — «Сиэтл» 27 апреля 2023 года

«Колорадо» ослаблен потерей Ничушкина, но в составе у него предостаточно мастеровитых хоккеистов, которые способны перевернуть игру и повлиять на ход серии. Вероятнее всего, «лавинам» будет непросто, но на домашнем стадионе они должны обыграть обладающий меньшим опытом выступлений в плей-офф «Сиэтл». У «Кракен» меньше ресурсов, и теперь они также ослаблены травмой ключевого игрока. При таком раскладе в победу действующего чемпиона НХЛ верится больше.

Ставка: победа «Колорадо» за коэффициент 1.85.

Экспресс с коэффициентом 6.42.

Агент Ничушкина опроверг информацию о причине отъезда Ничушкина.

Хартли прокомментировал слухи о возвращении в «Авангард».

Стала известна причина отъезда Ничушкина из «Колорадо».

Шестёркин вошёл в рейтинг самых перспективных россиян по версии Forbes.