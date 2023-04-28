«Нефтехимик» — «Балтика». Игнашевич и правда фанат своего дела!

29 апреля состоится матч 29-го тура Первой лиги «Нефтехимик» — «Балтика». Начало игры — в 17:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу калининградцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.48. Успех нижнекамцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Нефтехимик» — «Балтика» 29 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Нефтехимик» — «Балтика» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 29-го тура Первой лиги «Нефтехимик» — «Балтика» (29.04.2023)

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба за выход в РПЛ. На 29 апреля запланировано семь встреч 29-го тура. В одной из них на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске померяются силами «Нефтехимик» и «Балтика». Стартовый свисток прозвучит в 17:30 мск.

«Балтика» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Первой лиги. Отрыв от идущего вторым «Рубина» составляет четыре очка. Калининградцы стремительными шагами приближаются к выходу в РПЛ. Обыграв в матче последнего тура «Уфу» — 3:2, они продлили свою рекордную беспроигрышную серию до 27 матчей.

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В первую очередь за такие прекрасные результаты стоит отдать должное Сергею Игнашевичу. После победы в матче с «Уфой», тренер «Балтики» Дмитрий Мичков сказал, что легендарный бывший защитник ЦСКА является большим фанатом своего дела. Он подчеркнул, что специалист старается привить наработки топовых европейских клубов своим подопечным.

По словам Мичкова, Игнашевич проводит много времени, изучая соперников и аспекты игры других клубов, в том числе розыгрыши стандартов, от ворот и быстрые атаки. При этом Сергей очень требователен как к себе, так и к подопечным. Примечательно, что совсем недавно он стал участником небольшого скандала.

Игнашевич сказал, что на матч предпоследнего тура «Енисей» прислал «Балтике» старый автобус, причём с большим опозданием. Наставник отметил, что это позорное поведение. В ответ главный тренер красноярского клуба Алексей Ивахов съязвил, что к следующей встрече «Енисей» накопит денег и достойно встретит калининградцев с оркестром и лимузином.

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«Нефтехимик» располагается на седьмом месте в турнирной таблице Первой лиги. Отставание от идущего четвёртым «Енисея» составляет шесть очков. Теоретические шансы побороться за выход в РПЛ у нижнекамцев ещё имеются, но что-то подсказывает, что к этому они ещё не готовы.

В последних четырёх турах подопечные Кирилла Новикова показали хорошие результаты. Однако в соперниках у них были преимущественно аутсайдеры. Исключением являются лишь «СКА-Хабаровск» и «Акрон». С хабаровчанами нижнекамцы сыграли вничью — 0:0, а вот клуб из Тольятти разгромили — 3:0.

Немаловажно то, что на «Акроне» сказался выход в финал Пути регионов Кубка России. На предыдущей стадии турнира он обыграл московский «Спартак» — 2:1. На матч с красно-белыми клуб из Тольятти потратил очень много сил. «Нефтехимик» подошёл ко встрече с большим запасом энергии, поэтому победил.

Если заглянуть немного раньше, то там обнаружится шестиматчевая безвыигрышная серия нижнекамцев. Уступили они «Волге» из Ульяновска (1:2), «Рубину» (0:2), «Велесу» (1:4) и «Шиннику» (0:3). Вничью сыграли с «Аланией» (0:0) и «Волгарëм» (1:1).

В последнее время «Балтику» часто преследуют ничейные результаты (четыре в шести последних турах). Также не в её пользу то, что встреча состоится в Нижнекамске. Тем не менее калининградцы выглядят фаворитами предстоящего матча. Предлагаем поставить на их победу за коэффициент 2.48.

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Последние три очные встречи закончились вничью, но с тех пор калининградцы добились солидного прогресса. Думается, в этот раз они выиграют, а Игнашевич докажет, что он действительно фанат своего дела.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Нефтехимик» — «Балтика» 29 апреля 2023 года

«Нефтехимик» далеко не так стабилен, как «Балтика». Встреча состоится в Нижнекамске, что даёт ему некоторое преимущество. Однако в то, что подопечным Новикова удастся зацепиться хотя бы за ничью, верится с трудом. «Балтика» продолжает прогрессировать под руководством Игнашевича. Тренер очень трепетно относится ко всему в своей профессии. Его требовательность привела к тому, что калининградцы возглавляют турнирную таблицу и не проигрывают 27 матчей кряду. Вероятно, выиграют они и в предстоящей встрече.

Ставка: победа «Балтики» за коэффициент 2.48.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

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