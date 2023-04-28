«Унион» — «Байер». Команду Азмуна не остановить

«Фармацевты» набрали невероятный ход, и даже претендент на чемпионство им не помеха.

29 апреля 2023 года состоится матч Бундеслиги «Унион» — «Байер». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» считает фаворитами гостей: поставить на победу леверкузенцев можно с коэффициентом 2.40. Шансы берлинцев оценены в 2.95. Заключить пари на ничью предлагается за 3.35.

Лучшие прогнозы на Бундеслигу.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Унион» — «Байер» 29 апреля 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Унион» — «Байер» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.80. Ставки на то, что леверкузенцы победят со счётом 1:0, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Германии «Унион» — «Байер» (29.04.2023)

Нас ждёт захватывающее завершение гонки за титул в немецкой Бундеслиге, и выходные порадуют встречей между берлинским «Унионом» и леверкузенским «Байером».

Игра состоится на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» 29 апреля. Хозяева занимают третье место с 55 очками, а гости находятся на шестом месте с 47 очками.

Глава Ла Лиги оценил вероятность возвращения Месси в «Барселону».

Берлинский «Унион» выйдет на матч, обыграв в минувшие выходные в Бундеслиге на выезде «Боруссию» М со счётом 1:0. Единственный гол в игре был забит на 60-й минуте, и благодаря этой победе разрыв между берлинцами и занимающей второе место «Баварией» сократился до четырёх очков.

Победа над «жеребятами» стала для «Униона» первой за четыре последние игры. До этого клуб проиграл «Айнтрахту» (0:2), уступил дортмундской «Боруссии» (1:2), а затем потерял очки в домашней ничьей с «Бохумом» (1:1).

Домашняя форма в Бундеслиге показывает, что «Унион» трудно победить, и он не проигрывал на своём поле в 20 последних матчах.

ФНЛ заподозрила договорной характер игры в матче «Тверь» — «Электрон».

Однако он выиграл только две из пяти последних домашних встреч чемпионата Германии Бундеслиги, закончив остальные вничью. Тенденции показывают, что «Унион» сохранял ворота сухими только в двух из девяти игр при своих трибунах.

Леверкузенский «Байер» приезжает в гости к сопернику после хорошей домашней победы в матче с «Лейпцигом» со счётом 2:0 в минувшие выходные.

«Фармацевты» забили первый гол незадолго до перерыва, а когда «быки» остались в меньшинстве, они забили второй мяч.

Победа над «Лейпцигом» означает, что «Байер» не знает поражений в 13 последних встречах во всех соревнованиях. Клуб выиграл 9 из 11 последних матчей, причём победы были одержаны как в Бундеслиге, так и в Лиге Европы.

Леверкузенский «Байер» не проигрывает в пяти последних встречах чемпионата Германии на выезде и забивал по три мяча в трёх из них.

Должна получиться отличная игра, и мы ожидаем, что обе команды смогут забить по мячу. Берлинский «Унион» классно проводит матчи дома и всё ещё находится в гонке за титул, но леверкузенский «Байер» находится в отличной форме и стремится попасть в четвёрку сильнейших.

Отличную форму набрал бывший нападающий «Зенита». К сожалению, тренер не позволяет Азмуну проводить на поле весь матч, но, даже выходя на замену, Сердар забивал или делал ассист в трёх из шести последних встреч.

Олич: в ЦСКА мне не хватило доверия руководства клуба.

Давление сказывается на «Унионе», а его соперник играет без сбоев. Поверим в стабильность леверкузенцев и поставим на их победу с коэффициентом 2.45 по линии «Фонбет». Всем зарегистрировавшимся букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Байера» за 2.45.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

Лебёф призвал Лэмпарда покинуть пост главного тренера «Челси».

Прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА с коэффициентом 3.70.

Юношеская сборная России по футболу проведёт два матча с ОАЭ в Дубае.

Прогноз на матч «Крылья Советов» — «Зенит» с коэффициентом 3.42.