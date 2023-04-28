«Торино» — «Аталанта». Миранчук затаит обиду

Российский полузащитник в «Аталанте» был лишним, а в туринском клубе превратился в звезду.

29 апреля состоится матч 32-го тура Серии А «Торино» — «Аталанта». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 3.00, а шансы бергамасков оценены в 2.50. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч 32-го тура Серии А «Торино» — «Аталанта» 29 апреля 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торино» — «Аталанта» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.91.

Анализ и прогноз на матч 32-го тура Серии А «Торино» — «Аталанта» (29.04.2023)

Матч 32-го тура Серии А «Торино» — «Аталанта» состоится 29 апреля в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино». Микаэль Фаббри в 21:45 мск даст стартовый свисток.

После паузы на ЧМ-2022 результаты «Торино» просели. Подопечные Ивана Юрича после турнира проиграли пять раз. Стоит отметить, что уступали они преимущественно претендентам на места в зоне Лиги чемпионов, таким как «Милан» (0:1), «Ювентус» (2:4), «Наполи» (0:4) и «Рома» (0:1).

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Шесть встреч завершились вничью из-за того, что команде в определённый момент не хватало последнего паса, точности или просто мощности атаки, чтобы дожать условных «Салернитану», «Эмполи» или «Кремонезе».

В последнее время команда стала активнее действовать в атаке, но подводит реализация. За 31 тур футболисты забили лишь 32 мяча. Только шесть клубов забили меньше — причём все они из подвала турнирной таблицы.

Алексей Миранчук благодаря креативному мышлению и техническим задаткам является важным винтиком в атакующем механизме команды. 27-летний российский полузащитник за 23 встречи Серии А забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Это второй показатель по системе «гол+пас» в «Торино».

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Главный тренер туринцев Иван Юрич отметил, что он доволен качеством игры Алексея. Хорватский специалист убедил руководство клуба в целесообразности продолжения сотрудничества с футболистом и рассчитывает на активацию опции выкупа игрока за € 12 млн у «Аталанты».

Команда Джан Пьеро Гасперини в последних 10 турах Серии А победила «Лацио» (2:0), «Эмполи» (2:1) и «Кремонезе» (3:1) и «Рому» (3:1). Вничью сыграла с «Удинезе» (0:0) и «Фиорентиной» (1:1). В итоге «Аталанта» расположилась на седьмой строчке с отставание в четыре очка от зоны Лиги чемпионов.

В начале года бергамаски радовали результативной игрой, но затем захандрили. В последних пяти турах подопечные Гасперини забили девять голов, причём бóльшая часть пришлась на слабых соперников — «Эмполи» (2:1) и «Кремонезе» (3:1). С травмой Адемолы Лукмана на повышение результативности рассчитывать на приходится. Нигерийский нападающий забил 13 голов и сделал четыре ассиста.

На последнем отрезке сезона «Торино» не хватает стабильности из-за проблем в завершающей стадии. За семь туров «быки» забили лишь шесть голов. «Аталанта» также не может похвастаться стабильностью. Однако, судя по последним результатам, подопечные Гасперини постепенно набирают оптимальные кондиции. Рекомендуем присмотреться к ставке на победу «Аталанты» с форой (0) за 1.80.

Миранчук, конечно, попытается отомстить Гасперини, который не давал ему достаточно времени на поле. Однако довести матч до победы у него вряд ли получится, потому что соперник силён. После этой встрече обиды Алексея наберут новую силу. А выкупит ли его «Торино»?

Прогноз и ставки на матч 32-го тура Серии А «Торино» — «Аталанта» 29 апреля 2023 года

В последних 12 турах Серии А «Торино» победил четырежды. Столько же раз туринский клуб сыграл вничью и проиграл. Он твёрдо закрепился в статусе середняка. Для борьбы за более высокие места «быкам» не хватает ресурсов, в первую очередь в атаке. Бергамаски в последнее время активизировались и сократили разрыв от зоны Лиги чемпионов. Учитывая турнирные амбиции гостей и их превосходство в классе, мы бы присмотрелись к ставке на победу «Аталанты» с форой (0) за 1.80.

Ставка: победа «Аталанты» с форой (0) за 1.80.

Экспресс с коэффициентом 7.10.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Урал» с коэффициентом 2.90.

Лебёф призвал Лэмпарда покинуть пост главного тренера «Челси».

Прогноз на матч «Ахмат» — ЦСКА с коэффициентом 3.70.

Юношеская сборная России по футболу проведёт два матча с ОАЭ в Дубае.