«Бостон» — «Флорида», седьмой матч. Бобровский помашет рукой Орлову

1 мая состоится седьмой матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз». Начало встречи — в 1:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Брюинз» в основное время можно с коэффициентом 1.79, а успех «Пантерз» идёт за 3.90. На ничью предлагают поставить за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз» 1 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Флорида Пантерз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.45. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Бостон» — «Флорида» (01.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 1 мая запланировано всего две игры плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить седьмому матчу между «Бостоном» и «Флоридой», который пройдёт на льду стадиона «Ти-Ди Гарден» в Бостоне. Первое вбрасывание состоится в 1:30 мск. Счёт в серии равный 3-3.

«Пантерз» сумели отыграться с 1-3 в серии. Последний матч проходил во Флориде и закончился победой хозяев (7:5). Мэттью Ткачук отметился дублем и отдал передачу. Александр Барков забросил шайбу и ассистировал. Главной звездой встречи стоит назвать Бобровского, который отразил 29 из 34 бросков, одержав вторую победу в плей-офф.

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Сергей стал основным голкипером после того, как соперник повёл в серии 3-1, и Пол Моррис не прогадал. Многие говорили, что молодые вратари выглядели лучше Бобровского по ходу сезона, но россиянин оправдал доверие и доказал обратное.

В пятом матче серии «Флорида» в гостях победила (4:3 ОТ). Сергей отразил 44 из 47 бросков в створ, а главным эпизодом был выход Брэда Маршана один на один в концовке матча при счёте 3:3. Россиянин сыграл хладнокровно. В овертайме победу принёс бросок Мэттью Ткачука — у него пять голов в шести играх плей-офф.

Серия переезжает в Бостон. «Флорида» выиграла в двух из трёх встреч на выезде с «мишками». Однако в регулярке «мишкам» не было равных, а в плей-офф вскрылись проблемы. На стороне «Пантерз» две победы в последних матчах, поэтому настроение у них отличное. «Брюинз» оказались не готовы к такому повороту событий, но большой разницы между клубами нет.

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С результативностью у команд порядок, хватает звёздных спортсменов. Тейлор Холл — лучший снайпер «Бостона» с пятью голами за шесть игр, столько же у Ткачука из «Флориды». Брэд Маршан — лучший бомбардир «мишек» с 10 очками.

Можно продолжать список звёзд, которые могут решать исход и делать разницу в матчах, но фаворита в этой паре выделить трудно. Гости уже преподнесли сюрприз и сравняли счёт в серии, они на кураже и в отменной форме. Особенно хорошо себя чувствует Сергей Бобровский.

Поэтому рекомендуем проверить ставку на то, что «Флорида» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.90. Гости вряд ли остановятся после такого камбэка. Состав в отменной форме и на кураже. Как минимум не проиграть «пантеры» способны.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Бостон» — «Флорида» 1 мая 2023 года.

«Флорида» совершила невозможное благодаря ставке на опытного Сергея Бобровского, который в нужный момент выручал. Обе команды пойдут ва-банк, ведь это последняя встреча их серии. Однако пока «Пантерз» на кураже и выиграли в двух из трёх встреч на выезде у «Бостона». Поэтому поставим на то, что они не проиграют и тотал будет больше 4.5 шайбы.

Ставка: «Флорида» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.90.

Экспресс с коэффициентом 9.70.

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