«Уйпешт» — «Ференцварош». Черчесов идёт в отрыв

1 мая состоится матч 26-го тура венгерской OTP Банк Лиги «Уйпешт» — «Ференцварош». Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Ференцвароша» можно с коэффициентом 1.61. Успех «Уйпешта» оценивается аналитиками в 5.20. Поставить на ничью можно за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Венгрии «Уйпешт» — «Ференцварош» 1 мая 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 1.81, тогда как на тотал меньше 2.5 мяча – за 2.02. На гол «Ференцвароша» дают коэффициент 1.12, а гол «Уйпешта» оценивается в 1.57. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.81.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Венгрии «Уйпешт» — «Ференцварош» (01.05.2023)

В чемпионате Венгрии осталось сыграть пять туров. Действующий чемпион и лидер турнира «Ференцварош» попытается воспользоваться шансом нарастить преимущество от идущего вторым «Кечкемета». Тем более преследователь уже проиграл, а значит, досрочное чемпионство может стать ещё ближе.

Однако Станиславу Черчесову не время изучать турнирную таблицу, ведь впереди особая игра – дерби Будапешта. Стадион «Суса Ференц» принимает игру «Уйпешт» — «Ференцварош».

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Эти два клуба считаются самыми популярными в стране, а тот факт, что базируются они в одном городе, означает и повышенные страсти на трибунах. Высокий градус часто влияет на происходящее на поле. В пяти из десяти последних будапештских дерби арбитрам приходилось доставать красные карточки.

«Ференцварош» выиграл у «Уйпешта» 12 матчей подряд, забивая в этих встречах в среднем по 2,41 мяча. Последние четыре дерби на стадионе «Уйпешта» закончились сухими победами «зелёных орлов».

«Ференцварош» мог бы уже праздновать чемпионство, но потерял много очков с наступлением весенней части чемпионата. Лишь большой запас и осечки соперников позволили удержаться на первой строчке с комфортным отрывом.

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В последних двух турах «Ференцварош» вернулся на победную тропу после серии из пяти матчей без побед. Он победил «Гонвед» (3:0) и «Вашаш» (1:0). Однако стоит сделать скидку на уровень соперников – оба клуба замыкают турнирную таблицу чемпионата страны.

«Уйпешт» находится в неплохой форме. Он добыл четыре победы в шести последних встречах. На своём стадионе команда Небойши Вигневича непобедима уже семь туров – пять побед и две ничьих. Это помогло подняться в верхнюю половину турнирной таблицы.

Однако не стоит забывать, что на стадионе «Суса Ференц» «Ференцварош» уже побеждал с крупным счётом 6:0 в этом сезоне. «Зелёные орлы» не показывают настолько результативной игры сейчас, но для победы хватит и пары голов. Поставить на гостей и тотал больше 1.5 мяча можно с коэффициентом 1.94.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Венгрии «Уйпешт» — «Ференцварош» 1 мая 2023 года

«Уйпешт» 12 матчей подряд не может отобрать ни одного очка у «Ференцвароша». Несмотря на хорошую игру в последнее время, хозяевам поля будет сложно переломить эту тенденцию, ведь «зелёные орлы» вернулись на победную тропу. Однако победой в один мяч точно не обойдётся, ведь это дерби. Поэтому предлагаем поставить на то, что подопечные Черчесова выиграют, а тотал матча будет выше 1.5 мяча.

Ставка: победа «Ференцвароша» и тотал больше 1.5 мяча за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 9.70.

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