«Арис» — «Пафос». Кокорин настроит прицел

Россиянин не забил два пенальти в последней встрече. Из-за этого команда не смогла победить главного конкурента.

1 мая состоится матч 32-го тура плей-офф чемпионов Первого дивизиона Кипра «Арис» — «Пафос». Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «Ариса» можно с коэффициентом 2.10. Успех «Пафоса» оценивается аналитиками в 3.42. Поставить на ничью можно за 3.42.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Кипра «Арис» — «Пафос» 1 мая 2023 года

По мнению букмекеров, матч не будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 1.81, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 2.00. На гол «Ариса» дают коэффициент 1.22, а гол «Пафоса» оценивается в 1.41. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.78.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Кипра «Арис» — «Пафос» (01.05.2023)

Борьба за чемпионство в Первом дивизионе Кипра становится жарче с каждым туром. Шесть лучших клубов участвуют в плей-офф чемпионской группы. За пять туров до конца разница между первой и четвёртой командой составляет шесть очков, и в ближайшем туре они сыграют друг с другом – «Арис» принимает «Пафос».

В минувшем туре лидирующий в чемпионате «Арис» встретился со своим главным преследователем. Однако уйти в отрыв не удалось, и игра с АПОЭЛом закончилась вничью — 0:0. Героем встречи мог стать Александр Кокорин, однако россиянин умудрился дважды не забить с пенальти.

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Этот эпизод, в котором судья разрешил Кокорину перебить неудачный удар, стал далеко не единственным опасным моментом матча. Шансов вырвать победу хватало у обеих команд. «Арис» может быть доволен результатом, ведь он продолжает возглавлять турнирную таблицу с отрывом. Клуб опережает АПОЭЛ на одно очко.

Александр Кокорин в недавнем интервью рассказал, что он хотел бы ещё поиграть в Италии, но принимать решение будут «большие боссы». Известно, что руководство «Ариса», которое арендовало россиянина у «Фиорентины», полно решимости сохранить российского нападающего в команде.

Кокорин забил 11 мячей и отдал шесть результативных передач в 26 матчах текущего сезона. Правда, в играх плей-офф россиянин отличился всего дважды, но это не помешало «Арису» набрать 11 очков в пяти встречах и за счёт осечек конкурентов выйти на первое место.

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Беспроигрышная серия «Ариса» в чемпионате Кипра длится вот уже 12 матчей – девять побед и три ничьих. Примечательно, что две из трёх игр, закончившихся ничейным результатом, были проведены с «Пафосом» – 1:1 и 2:2.

Встречи этих клубов выходят упорными. Победителя не выявили шесть из семи последних очных матчей. При этом в восьми из девяти игр забивали обе команды. К слову, в «Пафосе» выступает лучший бомбардир чемпионата Кипра — Жайро да Силва. Бразилец забил на шесть мячей больше, чем Кокорин, который в этом рейтинге лишь четвёртый.

«Пафос» не может войти в тройку лидеров чемпионата Кипра вот уже пять сезонов. Текущая форма не внушает оптимизма болельщикам и на этот раз. Команда слишком часто теряет очки – вничью закончились 6 из 10 последних матчей «Пафоса», а последняя встреча в Кубке с «Омонией» завершилась поражением — 1:3.

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Учитывая те сложности, которые команда Алексея Шпилевского регулярно испытывает со столь неудобным соперником, осторожно поставим на то, что «Арис» не проиграет, но обе команды снова забьют. Сделать такую ставку можно с коэффициентом 2.29.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Кипра «Арис» — «Пафос» 1 мая 2023 года

«Арис» стремится к первому в истории клуба чемпионству, и ближайший матч команде предстоит провести с неудобным соперником. «Пафос» пять лет не побеждал «Арис» в чемпионате Кипра, но регулярно отбирал у него очки. Нас ждёт упорная борьба с голами в обе стороны. Не исключено, что один мяч забьёт Кокорин, которому нужно оправдаться за два нереализованных пенальти.

Ставка: «Арис» не проиграет и обе забьют за 2.29.

Экспресс с коэффициентом 9.70.

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