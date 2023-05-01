«Нью-Джерси» — «Рейнджерс», седьмой матч. Тарасенко взвинтит темп

Владимир становится ключиком «синерубашечников» к победам. Он уже затмил Артемия Панарина, а что дальше?

2 мая состоится седьмой матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Дэвилз» в основное время можно с коэффициентом 2.33, а успех «Рейнджерс» идёт за 2.54. На ничью предлагают поставить за 4.25.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала плей-офф НХЛ «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» 2 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.08, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.75. Сделать ставку на гол в первые десять минут матча в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» (02.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге 2 мая стоит уделить внимание седьмой игре между «Нью-Джерси» и «Рейнджерс», которая пройдёт на льду «Пруденшиал-центра» в Ньюарке. Первое вбрасывание состоится в 3:00 мск. Счёт в серии равный 3-3. Подопечные Жерара Галлана удивили многих.

«Рейнджерс» вёл в серии с 2-0, но потом проиграл в трёх матчах подряд. После пятой встречи нападающий Крис Крайдер был сильно разочарован. Он отдал должное фанатам, которые верят в команду. Форвард пообещал сравнять счёт и сдержал обещание. Команда выиграла в шестой встрече со счётом 5:2.

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Не обошлось и без изменений в звеньях. Артемий Панарин перешёл в третью тройку нападения с Каапо Какко и Филипом Хитилом. Владимир Тарасенко начал игру в первом звене. Во второе были переведены Патрик Кейн и Алекси Лафреньер. Перетасовка состава пошла на пользу.

Крис Крайдер возглавляет гонку бомбардиров «Рейнджерс» с девятью очками. Владимир Тарасенко забросил шайбу в матче и отдал результативную передачу. Для него это третья шайба и четвёртое набранное очко за шесть игр плей-офф.

Отдельной похвалы заслуживает Игорь Шестёркин, отразивший 34 из 36 бросков в створ. За шесть встреч в плей-офф он пропустил 11 шайб при 93,9% отражённых бросков. По версии авторитетного источника россиянина признали лучшим вратарём НХЛ среди команд, выступающих в плей-офф.

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Впереди седьмой матч серии, соперник по второму раунду уже определился. При этом «Рейнджерс» отлично играет в этом плей-офф с «Нью-Джерси» на выезде. «Синерубашечники» обыгрывали «Дэвилз» в двух из трёх встреч в гостях с одинаковым счётом 5:1. После победы в шестом матче команда поверила в себя!

«Нью-Джерси» выиграл три встречи подряд у соперника и уже поверил, что будет играть в следующем раунде. Однако перестановки повлияли на изменения в игре «Рейнджерс». Пугает только то, что Артемий Панарин не набирает очки пять матчей подряд, но всё наладится.

Мы рекомендуем ставку на победу «Рейнджерс» и тотал больше 4.5 шайбы за 3.48. «Дэвилз» за шесть игр пропустили 17 шайб, и в трёх из шести встреч тотал был больше 4.5 шайбы. К тому же все звёзды «синерубашечников» очнулись и вновь забивают.

Думается, в Ньюарке проблем у гостей не возникнет. «Дьяволы» играют неплохо, но уровень команд слишком разный. «Рейнджерс» смотрятся предпочтительнее, поэтому верим в их победу.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Нью-Джерси» — «Рейнджерс» 2 мая 2023 года

Перетасовка звеньев «Рейнджерс» принесла плоды. Нападение снова показало отменную результативность. «Дьяволы» оказались в тупике и не смогли навязать борьбу. Панарин, Тарасенко и Кейн в отменной форме и будут вести клуб к следующему раунду. Поэтому проверим ставку на победу «Рейнджерс» и тотал больше.

Ставка: победа «Рейнджерс» и тотал больше 4.5 шайбы за 3.48.

Экспресс с коэффициентом 8.27.

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