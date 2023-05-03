«Каролина» — «Нью-Джерси», первый матч. Обидчик Тарасенко только вошёл во вкус

4 мая состоится первый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Каролина» — «Нью-Джерси». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Харрикейнз» в основное время можно с коэффициентом 2.24, а успех «Дэвилз» идёт за 2.64. На ничью предлагают поставить за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 4 мая 2023 года

Букмекеры не считают, что матч НХЛ «Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.94, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.86. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 11.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Нью-Джерси» (04.05.2023)

В Национальной хоккейной лиге на 4 мая запланировано два матча плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить первой игре между «Каролиной» и «Нью-Джерси», которая пройдёт на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Каролина» не без труда в 1/8 финала обыграла «Айлендерс», 4-2 в серии. В последнем матче «ураганы» выиграли на выезде в овертайме (2:1 ОТ). Гол Пола Штястны принёс победу. Себастьян Ахо также отметился заброшенной шайбой, у него семь очков за шесть игр. Он лучший бомбардир команды.

Капризов сомневается, что вернётся в Россию в нынешнее межсезонье.

При этом у клуба в списке травмированных находятся шесть хоккеистов. Андрей Свечников не сыграет из-за травмы. Также не выйдут на лёд Макс Пасиоретти, Ондржей Каше и Джейк Гардинер, а Теуво Терявяйнен и Джек Друри под вопросом. Серьёзные потери.

«Каролина» забросила 16 шайб за шесть встреч, при этом пропустила 15 голов. Впереди ждёт второй раунд с «Нью-Джерси», который многих удивил. «Дьяволы» выбили одну из сильнейших команд — «Рейнджерс», победив со счётом 4-3 в серии.

Последний матч проходил в Ньюарке и завершился победой хозяев (4:0). Начало серии у подопечных Линди Раффа не задалось, ведь они проиграли две встречи подряд с одинаковым счётом 1:5, но следом изменили тактику и строже действовали в обороне. Тем самым «Нью-Джерси» одержал три победы подряд.

Александр Завьялов возглавил «Витязь».

Немаловажным фактором стала игра молодого голкипера Акира Шмида, который стал всего пятым вратарём-новичком в истории лиги, кому удалось оформить шат-аут в седьмом матче серии плей-офф.

Многие недооценивают «Нью-Джерси», который выбил из плей-офф команду, полную звёзд. Тарасенко, Патрик Кейн, Панарин и Шестёркин не смогли устоять перед «дьяволами». Неужели скромная «Каролина» будет лучше? Вряд ли! Поэтому рекомендуем ставку на то, что гости не проиграют и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.24.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Каролина» — «Нью-Джерси» 4 мая 2023 года

«Нью-Джерси» показал великолепную игру с «Рейнджерс», многих удивив. Однако, кажется, это только начало, а дальше будет ещё интереснее. Команда набрала отличную форму и готова встретиться с «Каролиной», у которой соперник был слабее. Рекомендуем поставить на то, что «Нью-Джерси» не проиграет, а тотал будет меньше 6.5 шайбы.

Ставка: «Нью-Джерси» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.42.

Экспресс с коэффициентом 11.16.

«Вашингтон Кэпиталз» объявил о подписании контракта с Мирошниченко.

Бобровский повторил рекорд «Флориды» по победной серии в плей-офф.

Нападающий Шаров перешёл из «Сибири» в «Салават Юлаев».

Капризов объяснил низкую результативность в плей-офф НХЛ.