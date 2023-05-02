«Монца» — «Рома». Моуринью хранит верность

3 мая состоится матч 33-го тура чемпионата Италии «Монца» — «Рома». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу римлян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Монцы» оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Монца» — «Рома» 3 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Монца» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.56. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Италии «Монца» — «Рома» (03.05.2023)

Отгремели полуфинальные матчи Кубка Италии, а также 32 тура Серии А. На 3 мая запланировано целых восемь встреч 33-го тура. В одной из них на стадионе «Комунале Бриантео» в Монце померяются силами «Монца» и «Рома». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Во второй половине сезона «Монца» заметно прибавила. Связано это с тем, что главным тренером клуба стал Раффаэле Палладино. Несмотря на сильно ограниченные ресурсы, 39-летнему специалисту удалось поставить футбол высокого качества и помочь команде, которая ещё в прошлом сезоне выступала в Серии В, подняться в середину турнирной таблицы Серии А.

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Клуб из Монцы располагается на 10-м месте. За последние 10 туров он уступил только «Милану» (0:1), «Салернитане» (0:3) и «Лацио» (0:2). Вничью сыграл с «Вероной» (1:1), «Кремонезе» (тоже 1:1) и «Удинезе» (2:2). Обыграл «Эмполи» (2:1), «Интер» (1:0), «Фиорентину» (3:2) и «Специю» (2:0).

Отдельно стоит отметить надёжность оборонительной линии «Монцы», в частности талантливого голкипера Микеле Ди Грегорио. Разгромно уступили «Салернитане» бело-красные из-за того, что Палладино оставил 25-летнего вратаря в запасе после тяжёлого матча с «Миланом» и выделил игровое время его сменщику Алессио Краньо.

А вот результативность у «Монцы» не очень высокая. Ей не хватает хорошего центрфорварда. В следующем сезоне это может измениться. По некоторой информации, летом к бело-красным может присоединиться Златан Ибрагимович. Сообщается, что если шведу не удастся продлить контракт с «Миланом», то они попытаются его подписать.

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«Рома» занимает шестую строчку в турнирной таблице Серии А. Она вполне может закончить сезон в зоне Лиги чемпионов. Суть в том, что у подопечных Жозе Моуринью столько же очков, сколько у располагающегося на четврётом месте «Интера». Мотивации у них хоть отбавляй.

За последние восемь туров в Серии А «волки» уступили только «Сассуоло» (3:4), «Лацио» (0:1) и «Аталанте» (1:3). Вничью они сыграли с «Миланом» (1:1). Победы «джаллоросси» одержали во встречах с «Ювентусом» (1:0), «Сампдорией» (3:0), «Торино» (1:0) и «Удинезе» (3:0).

Наиболее интересны встречи с «Аталантой» и «Миланом». Матч с бергамасками получился очень тяжёлым. И сразу после этого, несмотря на усталость, римляне могли зацепиться за победу во встрече с «россонери». Команды обменялись забитыми мячами в компенсированное ко второму тайму время.

Если бы не обидные ошибки в обороне, римляне вполне могли добыть результаты получше. Однако Жозе Моуринью после поражения в матче с «Аталантой» заявил, что не станет критиковать своих подопечных за допущенные оплошности. Он отметил, что футболисты играют на пределе собственных возможностей.

Моуринью заявил, что «Рома» — очень сплочённая команда. Тренер признался, что огорчён результатом встречи с «Миланом», но также горд за своих футболистов. Что ж, неудивительно. Лишившись важных игроков, римляне показали характер и отобрали очки у действующего чемпиона Италии.

Моуринью даже подковал свои слова о сплочённости клуба. Судя по информации авторитетного источника, «Челси» предложил работу тренеру «Ромы», но тот ответил отказом. Это ещё раз подтверждает его серьёзные намерения на остаток этого и следующий сезон.

Думается, «волки» как минимум не проиграют в грядущем матче. Да, они ослаблены кадровыми потерями, но даже так состав у них сильнее, чем у «Монцы». Плюс оправился от травмы лучший бомбардир римлян Пауло Дибала. В матче с «Миланом» Моуринью не рискнул его выпускать, но в этот раз звёздный аргентинец наверняка появится на поле.

В то же время большого количества забитых мячей не ждём. Пропускают обе команды редко, особенно «волки». Несмотря на частые ошибки защитников, за 32 тура в их ворота забили только 30 мячей. Предлагаем проверить Х2 + ТМ 2.5 мяча за коэффициент 2.00.

Моуринью отказался стать главным тренером «Челси».

Интересно, что лучше римлян на выезде выступают только «Аталанта», «Лацио» и «Наполи». За 16 туров в гостях «джаллоросси» проиграли только пять матчей и четыре раза сыграли вничью. Думается, им удастся набрать очки в предстоящем матче и продолжить борьбу за топ-4.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Монца» — «Рома» 3 мая 2023 года

«Монца» является не самым удобным соперником для «Ромы». У неё надёжная защита и вратарь. Однако бело-красным не хватает результативного центрфорварда и резервов. «Джаллоросси» очень здорово выступают на выезде. Плюс у них есть дополнительный стимул в виде борьбы за топ-4. Кроме того, оправился от травмы Дибала. Полагаем, подопечные Моуринью как минимум не проиграют. Учитывая излюбленный португальцем оборонительный стиль игры, много голов не ждём.

Ставка: «Рома» не проиграет и тотал меньше 2.5 мяча за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 6.61.

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