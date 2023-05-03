«Атлетико Минейро» — «Альянса Лима». Халк продолжает тащить

4 мая состоится матч 3-го тура группового этапа Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Альянса Лима». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бразильцев можно с коэффициентом 1.24. Успех перуанцев оценён в 13.0. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Альянса Лима» 4 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Атлетико Минейро» — «Альянса Лима» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.23.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Альянса Лима» (04.05.2023)

В то время как в европейских чемпионатах сезоны близятся к завершению, Кубок Либертадорес только начинает набирать обороты. На 4 мая запланировано много интересных встреч 3-го тура группового этапа. В одной из них померяются силами «Атлетико Минейро» и «Альянса Лима». Стартовый свисток прозвучит в 3:30 мск.

«Атлетико Минейро» здорово начал сезон. Однако, обыграв ряд слабых соперников, он угодил в небольшую чёрную полосу. Сначала подопечные Эдуардо Коудета уступили «Либертаду» (0:1), «Атлетико Паранаэнсе» и «Васко да Гама» (1:2). Затем они сыграли вничью с «Сантосом» (0:0).

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Любопытно, что во всех этих встречах клуб из Белу-Оризонти смотрелся в разы предпочтительнее соперников. Он выиграл по владению мячом, чаще создавал опасные моменты, а также нанёс больше ударов, в том числе в створ. Попросту не повезло, хотя также подвела реализация.

Помог «Атлетико Минейро» прервать полосу неудач бывший нападающий «Зенита» — Халк. Нестареющий бразилец, когда-то разрывавший РПЛ, оформил дубль во встрече последнего тура чемпионата Бразилии с «Атлетико Паранаэнсе» (2:1). Теперь на его счету четыре забитых мяча и одна результативная передача в шести матчах.

Стоит отметить, что во всех этих встречах Халк отыграл все 90 минут. Физическая форма нападающего вызывает восхищение, но отдельно хочется сказать о его самоотдаче. В матче Лиги Минейро сезона 2023 года команда из Белу-Оризонти обыграла «Томбенсе» со счётом 2:1. 36-летний бразилец забил решающий гол в концовке.

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До начала встречи Халк весил 97,6 кг. Взвешивание после матча показало, что он весит 91,9 кг. Безусловно, это связано с уникальной гидратацией форварда. Однако так быстро теряет вес он также потому, что выкладывается по полной. 36-летний игрок является лидером «Атлетико Минейро». Он не только забивает голы, но и постоянно помогает развивать атаки, а также регулярно отрабатывает в защите.

В предстоящем матче «Атлетико Минейро» потребуется вся мощь Халка. Встреча очень важна. В случае поражения шансы подопечных Коудета на выход в плей-офф Кубка Либертадорес снизятся. Сейчас они последние в группе. Необходимо исправляться.

«Альянса Лима», как ни странно, возглавляет группу. В первых двух турах она сыграла вничью на домашнем стадионе с «Атлетико Паранаэнсе» (0:0) и не без удачи обыграла на выезде «Либертад» (2:1). Парагвайцы выиграли по всем показателям, но забить сумели лишь в компенсированное ко второму тайму время.

Ничейному результату с «Атлетико Паранаэнсе» есть вполне логичное объяснение. Во-первых, матч проходил в Перу. Во-вторых, «Альянса Лима» подходила ко встрече в более хорошем тонусе. Красно-чёрные на тот момент были полностью сосредоточены на финале Лиги Паранаэнсе. К слову, тот турнир они выиграли.

В общем, «Альянса Лиме» очень повезло. Ресурсов у неё далеко не так много, как у бразильских и парагвайских команд. В предыдущих розыгрышах турнира она часто терпела поражения и занимала последнее место в группе. Скорее всего, в ближайшем будущем всё вернётся на круги своя.

Суть в том, что уровень перуанского чемпионата гораздо ниже парагвайского и бразильского. Не первый год «Альянса Лима» преуспевает в чемпионате Парагвая, но полностью проваливается в Кубке Либертадорес. Вряд ли этот сезон станет исключением. Предлагаем поставить на победу хозяев и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.93.

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У «Атлетико Минейро» не лучшим образом обстоят дела с результативностью в этом сезоне. За 17 матчей во всех официальных турнирах он забил только 26 мячей, хотя уровень большей части соперников был невелик. Связано это с тем, что у клуба из Белу-Оризонти мало исполнителей. Тащить приходится Халку.

Прогноз и ставки на матч Кубка Либертадорес «Атлетико Минейро» — «Альянса Лима» 4 мая 2023 года

«Атлетико Минейро» обязан исправлять ситуацию в Кубке Либертадорес. На домашнем стадионе команда наверняка обыграет «Альянса Лиму», уровень чемпионата которой гораздо ниже бразильского. В двух последних турах парагвайцы не без удачи выиграли. В этот раз им вряд ли так же повезёт. Тем не менее большого количества голов не ждём. Несмотря на старания Халка, результативность у клуба из Белу-Оризонти в этом сезоне невелика.

Ставка: победа «Атлетико Минейро» и тотал меньше 3.5 мяча за 1.93.

Экспресс с коэффициентом 11.16.

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