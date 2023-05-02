«Милан» — «Кремонезе». Рафаэл Леау впечатляет

3 мая состоится матч 33-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Кремонезе». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «россонери» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.31. Успех серо-красных оценён экспертами в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 5.40.

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Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Милан» — «Кремонезе» 3 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Кремонезе» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.05. Поставить на «обе забьют» можно за 2.34.

Анализ и прогноз на матч 33-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Кремонезе» (03.05.2023)

Отгремели полуфинальные матчи Кубка Италии, а также 32 тура Серии А. На 3 мая запланировано целых восемь встреч 33-го тура. В одной из них на знаменитом стадионе «Сан-Сиро» в Милане померяются силами действующий чемпион — «Милан» — и «Кремонезе». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

За последние 11 туров в чемпионате Италии «Милан» потерпел поражения во встречах с «Фиорентиной» (1:2) и «Удинезе» (1:3). Вничью сыграл с «Салернитаной» (1:1), «Эмполи» (0:0), «Болоньей» (1:1) и «Ромой» (1:1). Обыграл «Торино» (1:0), «Монцу» (1:0), «Аталанту» (2:0), «Наполи» (4:0) и «Лечче» (2:0).

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Также «россонери» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в 1/4 финала «Наполи» (2:1 по сумме двух матчей). Не последнюю роль в успехах сыграл Мик Меньян. С тех пор как французский голкипер вернулся в состав после травмы, крепость оборонительной линии миланцев ощутимо улучшилась.

За последние 12 матчей во всех официальных турнирах «россонери» пропустили только девять мячей. Сами забили тоже немного — 15 голов. В восьми из них принял непосредственное участие Рафаэл Леау. Быстроногий техничный португалец отметился четырьмя результативными передачами и забил столько же голов.

Всего же на счету 23-летнего вингера 12 мячей и семь ассистов. Один из них помог «Милану» избежать поражения в матче последнего тура с «Ромой» (1:1). Стоит отметить, что Пиоли остался недоволен результатом встречи. Он заявил, что его подопечные контролировали игру, но не воспользовались своими моментами.

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Тренер подчеркнул, что «россонери» не хватило правильных действий в последней трети, решимости, остроты и сосредоточенности. В то же время тренер признался, что матч был странным. Итальянец отметил, что встреча длилась, кажется, 106 минут, и только около 49 из них мяч находился в игре. В предстоящем матче будет попроще.

«Кремонезе» является одним из главных претендентов на вылет в Серию В. Команде не удалось закрепиться в Серии А. На данный момент серо-красные располагаются на предпоследнем месте. Отставание от идущей на спасительной 17-й строчке «Вероны» составляет целых семь очков.

Шансов избежать вылета у клуба из Кремоны крайне мало. Хотя относительно недавно он пережил смену главного тренера. Должность занял Давиде Баллардини. Под его руководством серо-красные немного оживились и даже сумели добыть три победы в последних 10 матчах. Также они три раза сыграли вничью.

Уступил «Кремонезе» сначала «Сассуоло» (2:3) «Фиорентине» (0:2) и «Аталанте» (1:3), а затем «Удинезе» (0:3). Бросается в глаза, что клуб очень много пропустил. Проглядываются у серо-красных проблемы оборонительного плана и на дистанции. За 32 тура в Серии А они пропустили целых 58 мячей — больше всех.

Ко всему прочему к предстоящему матчу «Кремонезе» подходит без одного из ведущих защитников — Джакомо Квальяты. Он получил прямую красную карточку во встрече последнего тура Серии А с «Вероной». Сдаётся, в грядущей игре серо-красные пропустят немало. Возьмём П1 + ТБ 2.5 мяча за коэффициент 2.10.

«Милан» располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, но очков у него столько же, сколько у идущих на шестом и четвёртом местах «Ромы» и «Интера» соответственно — 57. Борьба за топ-4 наверняка придаст дополнительной мотивации подопечным Пиоли.

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Думается, итальянский наставник сделает выводы из ничейного результата во встрече с «Ромой» и найдёт способ улучшить функционирование атакующей линии своей команды. Совсем недавно «россонери» разгромили лидирующий «Наполи» (4:0). На наш взгляд, им вполне по силам сделать нечто подобное с одним из главных андердогов лиги.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Милан» — «Кремонезе» 3 мая 2023 года

«Милан» во второй половине сезона заметно прибавил, в частности за счёт того, что оправился от травмы Мик Меньян. На домашнем стадионе действующий чемпион Италии наверняка обыграет располагающийся в зоне вылета «Кремонезе». Смена наставника приободрила серо-красных, но в матчах с сильными соперниками они всё равно проиграли и много пропустили. Думается, так же будет и в этот раз.

Ставка: победа «Милана» на тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.10.

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