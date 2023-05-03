«Брайтон» — «МЮ». Роберто Де Дзерби и правда «вау»!

Именно такой похвалы заслужил тренер «чаек» от Юргена Клоппа после победы над «Вулверхэмптоном» со счётом 6:0. Это не предел!

4 мая состоится матч 28-го тура АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «чаек» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех «красных дьяволов» оценён экспертами в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 4 мая 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.61, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31. Поставить на «обе забьют» можно за 1.56.

Анализ и прогноз на матч 28-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» (04.05.2023)

Миновали полуфинальные встречи Кубка Англии, а также 34 тура АПЛ. На 4 мая запланирована перенесённая встреча 28-го тура. На стадионе «Фалмер» померяются силами местный «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Совсем недавно команды встречались в полуфинале Кубка Англии. «Брайтон» во многом доминировал, но в основное и дополнительное время ему не удалось забить в ворота Давида де Хеа. В серии послематчевых пенальти оказался удачливее «Манчестер Юнайтед».

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Удастся ли «чайкам» отомстить «красным дьяволам» за обидное поражение? После вылета из Кубка Англии они уступили на выезде «Ноттингем Форест» (1:3) и крупно обыграли «Вулверхэмптон» (6:0) на домашнем стадионе. Выступил «Брайтон» в этих матчах абсолютно по-разному.

Во встрече с «лесниками» «чайки» допустили очень много ошибок, а также упустили ряд хороших моментов. Хорошо, что не проиграли с разгромным счётом. В матче с «волками» они продемонстрировали совсем другой футбол. Даже главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп остался в восторге и похвалил Роберто Де Дзерби.

Немецкий специалист заявил, что это был один из лучших матчей, которые он видел в своей жизни. Особенно здорово выступили в игре с «Вулверхэмптоном» Билли Гилмор и Дениз Ундав. Де Дзерби выпустил вместо лидеров в том числе Алексиса Мак Аллистера и Мойсеса Кайседо.

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По итогу получавшие мало игрового времени Гилмор и Ундав стали одними из главных героев встречи с «волками». Полузащитник провёл на поле все 90 минут, а нападающий отыграл 80 минут, за которые успел оформить дубль. К предстоящему матчу «чайки» подходят с отличным запасом сил и отменной глубиной состава.

О «Манчестер Юнайтед» того же сказать нельзя. Недавно Эрик тен Хаг лишился подспорья сразу двух ключевых игроков — Лисандро Мартинеса и Рафаэля Варана. Без них надёжность обороны «красных дьяволов» заметно снизилась. Впрочем, голландец практически сразу нашёл решение проблемы.

Тен Хаг поставил Люка Шоу на позицию центрального защитника. Сначала это помогло «красным дьяволам» обыграть «Брайтон». Затем они упустили победу в игре с «Тоттенхэмом» (2:2) и обыграли на выезде «Астон Виллу» (1:0). Причём с каждым матчем в защите отчётливо проглядывался прогресс.

Примечательно и то, что манкунианцы прервали рекордную результативную серию «львов», которая насчитывала 20 матчей. «Астон Вилла» создавала моменты и была очень близка к голу, но защитники «МЮ» подстраховали Давида де Хеа. Больше других запомнился момент, когда Виктор Линделёф выбил мяч из пустого угла ворот после мощного удара соперника Дугласа Луиса.

Таким образом, шведский защитник помог де Хеа в очередной раз отыграть «на ноль». Сейчас на счету испанца 186 матчей без пропущенных мячей, что является рекордом клуба. Удастся ли голкиперу записать в свою копилку ещё один «сухарь» в предстоящей встрече? Есть сомнения.

На недавней пресс-конференции Эрику тен Хагу задали вопрос — не отвлекают ли команду протесты болельщиков против семьи Глэйзеров. Фанаты активно требуют продажи клуба, речь о которой идёт в последние месяцы. Голландец дал уклончивый ответ, но дело не в этом. Сейчас у специалиста масса других проблем.

Суть в том, что на последнем отрезке сезона у «Манчестер Юнайтед» очень сложный календарь. Также его ослабляют кадровые потери. Команда играет на износ, так как качественных замен у тен Хага попросту нет. Предлагаем поставить на победу «Брайтона», рвущегося в зону еврокубков.

Поставить на победу «чаек» можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. В полуфинальном матче Кубка Англии, который проходил на нейтральном стадионе, подопечные Роберто Де Дзерби смотрелись предпочтительнее. На домашней арене они тем более должны выиграть.

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С выездами у манкунианцев имеются серьёзные проблемы. За 16 туров в гостях они выиграли только семь матчей и три раза сыграли вничью. Забили за этот отрезок времени 21 мяч, а сами пропустили 31.

Прогноз и ставки на матч 28-го тура АПЛ «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» 4 мая 2023 года

После поражения в Кубке Англии «Брайтон» крупно обыграл «Вулверхэмптон». К игре он подходит с отличным запасом сил, в отличном настроении и с отменной глубиной состава. «МЮ» тем же похвастаться не может. Он ослаблен кадровыми потерями и сложным календарём. Играть дальше в таком же ритме крайне сложно. Усугубляет положение то, что встреча состоится на выезде. Похоже, «чайкам» всё-таки удастся взять реванш.

Ставка: победа «Брайтона» за коэффициент 2.06.

Экспресс с коэффициентом 11.16.

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