«Эмполи» — «Болонья». Тьяго Мотта не протянет руку помощи

Синим нужно оградить себя от зоны вылета, но «борзых» это не волнует.

4 мая 2023 года состоится матч Серии А «Эмполи» — «Болонья». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт небольшое преимущество гостям: поставить на победу «борзых» можно с коэффициентом 2.40. Шансы синих оценены в 2.95. Заключить пари на ничью предлагается за 3.15.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Эмполи» — «Болонья» 4 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Эмполи» — «Болонья» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.65. Ставки на то, что «борзые» победят со счётом 1:0, принимаются за 7.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Эмполи» — «Болонья» (04.05.2023)

Игра «Эмполи» — «Болонья» состоится 4 мая на стадионе «Карло Кастеллани». Хозяева располагаются на 15-м месте с 32 очками, в то время как гости находятся на восьмой строчке с 45 очками.

Синие в последней встрече проиграли «Сассуоло» со счётом 1:2. Именно «Эмполи» открыл счёт на 11-й минуте, а когда на 74-й хозяева остались вдесятером, казалось, что очки уже у них в кармане.

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Однако у «Сассуоло» были другие планы! Клуб забил два мяча за последние восемь минут, несмотря на удаление, и выиграл матч. Это указывает на проблемы синих, причём достаточно серьёзные. Команда не выиграла ни одной из четырёх последних встреч.

Это были поражения от «Интера» (0:3), а также от «Кремонезе» (0:1) и «Сассуоло» (1:2). «Эмполи» удалось набрать одно очко благодаря ничьей с «Миланом» (0:0).

Дома клуб одержал только одну победу в последних шести матчах Серии А. Более того, синие не смогли забить гол в трёх из четырёх встреч на своём поле.

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Болонья приезжает в гости к сопернику после ничьей с Ювентусом (1:1) в Серии А на выходных. «Борзым» потребовалось всего 10 минут, чтобы открыть счёт, и они удерживали преимущество на протяжении 50 минут матча, но туринцы всё-таки сравняли цифры на табло.

Ничья с «Ювентусом» означает, что «Болонья» осталась непобеждённой в шести из семи последних встреч, которые были сыграны в Серии А.

Однако победы даются «борзым» нелегко, ведь они выиграли только два из семи матчей в чемпионате Италии. На выезде «Болонья» победила в одном из четырёх последних матчей. Она обыграла «Аталанту» (2:0), а уступила «Торино» (0:1) и «Вероне» (1:2).

«Эмполи» придётся обходиться без защитника Кони де Винтера, у которого травма колена. Он является единственным футболистом, недоступным для хозяев.

«Болонья» едет без травмированного полузащитника Роберто Сориано. Также есть повреждения у Марко Арнаутовича и Николы Баньолини.

Игра обещает быть напряжённой, а поскольку «Эмполи» с трудом забивает голы дома, мы не будем ждать парада моментов и уж тем более реализации. Однако «Болонья» способна отметиться хотя бы одним забитым мячом, и этого хватит для победы.

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Предлагаем сделать ставку на победу гостей и тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 5.00 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей. «Эмполи» боится вылета, а Тьяго Мотта не собирается никому дарить очки, даже если они уже никак ему не помогут.

Ставка: победа «Болоньи» и тотал меньше 2.5 мяча за 5.00.

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