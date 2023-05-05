«Ман Сити» — «Лидс». Холанд идёт за треблом!

Норвежец заявил, что обменял бы все голы на «золотой» хет-трик. Это вполне реально!

6 мая состоится матч 35-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.19. Успех «павлинов» оценён экспертами в 13.5. Ставки на ничью принимаются за 8.20.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Лидс» 6 мая 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Лидс Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.78. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Лидс» (06.05.2023)

Миновали полуфинальные встречи Кубка Англии, а также 34-го тура АПЛ. 6 мая состоятся пять встреч 35-го тура. В одной из них на стадионе «Этихад» в Манчестере померяются силами «Манчестер Сити» и «Лидс». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Главный судья — Эндрю Мэдли.

За последние 11 туров в чемпионате Англии «Манчестер Сити» лишь раз сыграл вничью — с «Ноттингем Форест» (1:1). Во всех остальных матчах он побеждал, в частности в играх с «Ливерпулем» (4:1), «Ньюкаслом» (2:0) и «Арсеналом» (3:1 и 4:1).

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За эти 11 туров подопечные Хосепа Гвардиолы забили 34 мяча. 10 из них записал на свой счёт Эрлинг Холанд. Забитый во встрече последнего тура с «Вест Хэмом» (3:0) гол стал для норвежского нападающего 35-м в АПЛ. Он установил абсолютный рекорд по количеству голов за сезон в чемпионате Англии.

Вполне вероятно, что в оставшихся пяти встречах Холанду удастся довести количество забитых мячей до 40. Хотя сам Эрлинг в недавнем интервью признался, что готов обменять все свои голы на требл с «Манчестер Сити». Шансы выиграть Лигу чемпионов, Кубок Англии и АПЛ у «горожан» достаточно велики. На последнем отрезке сезона они неудержимы.

К грядущему матчу «Ман Сити» подходит с отличным настроем. В игре с «Вест Хэмом» (3:0) он довёл до 1000 количество своих голов, забитых под руководством Хосепа Гвардиолы во всех турнирах. Для этого «горожанам» потребовалось 404 матча. Сообщается, что это лучший показатель среди команд из топ-5 ведущих национальных чемпионатов Европы.

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«Лидс» на фоне «Манчестер Сити» выглядит просто ужасно. За последние семь туров в чемпионате Англии клуб победил лишь «Ноттингем Форест» (2:1), а также сыграл вничью с «Лестером» (1:1).

Уступили белые «Арсеналу» (1:4), «Кристал Пэлас» (1:5), «Ливерпулю» (1:6), «Фулхэму» (1:2) и «Борнмуту» (1:4). Из-за поражений они спустились на 17-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. У «павлинов» столько же очков, сколько у располагающегося в зоне вылета «Ноттингем Форест».

С целью избежать понижения руководство «Лидса» решило отправить в отставку Хави Гарсию и назначить на его должность опытнейшего Сэма Эллардайса. На счету англичанина более 500 матчей в чемпионате Англии. Он обладает обширными знаниям в сфере борьбы за выживание.

Первым делом Эллардайс заявил о том, что единственный способ избежать вылета из АПЛ — перестать пропускать голы. На данный момент оборона «павлинов» является самой слабой в чемпионате Англии. За 34 тура они пропустили 67 мячей — больше всех. Сами забили немало — 43.

Удастся ли Эллардайсу в крайне сжатые сроки улучшить игру белых в обороне и избежать разгромного поражения в грядущем матче? Маловероятно. «Горожане» выглядят явными фаворитами. Поставить на их победу и тотал больше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03.

Совсем недавно Холанд признался, что каждая из девяти оставшихся до конца сезона встреч будет для его команды финалом. И прекрасно понятно почему. На данный момент отрыв «горожан» от «Арсенала» составляет всего лишь одно очко. Конечно, у них ещё есть матч в запасе, но сбавлять обороты и терять очки нельзя ни в коем случае.

Недавно Холанд признался, что он не намерен останавливаться на достигнутом (на рекорде по голам за сезон в АПЛ). Примечательно, что сразу пять команд чемпионата Англии забили меньше мячей, чем норвежский бомбардир — «Челси», «Вулверхэмптон», «Ноттингем Форест», «Эвертон» и «Саутгемптон». Как его остановить?

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В преддверии встречи Эллардайс заявил, что он ничем не хуже Хосепа Гвардиолы как тренер. Высказывание довольно противоречивое, ведь у англичанина не было возможности тренировать топовые клубы. С другой стороны, ему удалось спасти ряд команд от вылета, что достойно внимания и уважения.

Прогноз и ставки на матч 35-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Лидс» 6 мая 2023 года

«Манчестер Сити» набрал ход. Он громит всех подряд, уверенными шагами приближаясь к чемпионству в АПЛ. На домашнем стадионе «горожане» наверняка обыграют «Лидс» и много забьют. Белые пропускают чаще всех в АПЛ. Эллардайс наверняка постарается это исправить, но вряд ли у него найдётся решение на вопрос: как остановить Эрлинга Холанда?

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 3.5 мяча за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 8.55.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Кристал Пэлас» с коэффициентом 2.65.

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