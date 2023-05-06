Формула-1, Гран-при Майами. Суровая правда для Переса

У Чеко не будет такой прыти, как неделю назад на Гран-при Азербайджана.

7 мая состоится Гран-при Майами — пятый этап сезона Формулы-1 2023 года. Начало гонки – в 22:30 мск. Букмекеры считают главным фаворитом действующего чемпиона Макса Ферстаппена. Поставить на успех голландца из «Ред Булл» можно с коэффициентом 1.54. На то, что Макс не выиграет, дают 2.26.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на гонку Формулы-1 — Майами 7 мая 2023 года

Несмотря на то что гонка пройдёт на городской трассе, окруженной бетонными стенами, аналитики букмекерских контор не ждут большого количества сходов. Ставка на то, что на финише будет меньше три четверти пелотона, то есть меньше 15 машин, составляет 3.00. Не ожидается и завала на старте: ставка на, что первый круг не закончат больше четырёх пилотов, оценена в колоссальные 51. При этом выезд сейфти-кара по ходу гонки практически обеспечен – коэффициент 1.2 или вероятность 83%.

На то, что обладатель поула останется впереди в конце первого круга, дают небольшие 1.44, а на его победу – 1.90. Шансы на успех пилота со второго места на решётке – 3.40, с третьего или четвёртого – 6.00. Вариант с победой с отрывом меньше 5 секунд оценен в 2.75, от 5 до 10 секунд – 3.50, больше 10 – 2.20.

Анализ и прогноз на гонку Гран-при Майами на трассе Майами — Формула-1 (07.05.2023)

Короткий недельный перерыв между гонками в Баку и Майами прошёл под знаком обсуждения ситуации в чемпионате, а именно возможности борьбы в «Ред Булл». Ещё бы, учитывая, что за прошлый гоночный уикенд Серхио Перес сократил отставание от Макса Ферстаппена с 15 до шести очков. И если бы не провал в Мельбурне, лидировал бы сейчас мексиканец в личном зачёте.

Сам Чеко, конечно, воодушевлён и в открытую говорит о своих претензиях на титул. Мол, смысл тогда колесить по всему миру, особенно когда у тебя трое детей? Руководство команды твердит, что никакого разделения на первого и второго пилота у них нет, тем более при нынешнем преимуществе в скорости.

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Но давайте посмотрим правде в глаза. Как только в календаре сезона-2023 пойдут стационарные трассы – Имола, Барселона, Шпильберг, Сильверстоун, Хунгароринг – интрига испарится в одно мгновение. Ни разу за два с половиной года в «Ред Булл» Перес не выигрывал на подобном типе треков и вообще лишь однажды переквалифицировал Ферстаппена.

Да что далеко ходить? Возьмём Сахир, пока единственную не городскую трассу, на которой Формула 1 побывала в нынешнем сезоне. На финише гонки Перес проиграл напарнику почти 12 секунд, что достаточно много. На городских кольцах в Джидде и Баку – да, Перес был в ударе, как и всегда.

В чём разница? Просто у Чеко такой стиль пилотирования, который идеально подходит городским трекам. Мексиканец любит рано вставать на газ, ему нравятся машины, склонные к недостаточной поворачиваемости, то есть менее резкие в управлении и, следовательно, более стабильные и точные в поворотах. На стационарных трассах такой подход, увы, не приносит большой пользы.

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Не особо работает стиль Переса и на парковых автодромах, как в Мельбурне – просторных, со стенами подальше от полотна трассы, где и асфальт, скажем так, более «гоночный», а значит, менее скользкий. И трек в Майами относится к этой же категории, что, понятное дело, не сулит мексиканскому пилоту «Ред Булл» ничего хорошего.

Ещё в прошлом году было заметно, что трасса в Майами не подходит Серхио. Он стартовал и финишировал на четвёртом месте в 10 секундах от Ферстаппена, выигравшего в воскресенье. Да, в середине гонки он потерял мощность мотора на пару кругов, но в целом тенденция понятная и ожидаемая.

Так что не ждите чудес от напарника Ферстаппена в ближайшее воскресенье. Заехать на второе место, да, Чеко вполне по силам, учитывая, что «Ред Булл» в нынешнем сезоне находится в отдельной лиге. Только бы не начудил, как в квалификации в Мельбурне.

Прогноз и ставки на гонку Формулы-1 Гран-при Майами — 7 мая 2023 года

Майами – это не любимая Пересом городская трасса в Джидде или Баку. Американский трек больше похож на стационарный, поэтому у Чеко не будет такой прыти, как неделю назад на Гран-при Азербайджана. Побороться с Максом Ферстаппеном вряд ли удастся, если только голландцу жутко не повезёт. Но, кажется, свою долю невезения он уже исчерпал в Джидде, где стартовал 15-м из-за поломки мотора, и в Баку – там его подвела команда, позвав на пит-стоп перед выездом автомобиля.

Соперников за второе место у Серхио тоже не видно – «Ред Булл» в среднем на 0,7 секунды с круга быстрее конкурентов. Ждём победу Ферстаппена и второе место Переса? Вполне.

Ставка: Макс Ферстаппен – первый, Серхио Перес – второй за 2.20.

Экспресс с коэффициентом 8.55.

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