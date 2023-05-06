«Краснодар» — «Крылья Советов». Писарский ошибся

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7 мая состоится матч 26-го тура РПЛ «Краснодар» – «Крылья Советов». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.89. Успех самарцев оценивается аналитиками коэффициентом 3.84. Поставить на ничью предлагают за 3.74.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов» 7 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Краснодар» – «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов» (07.05.2023)

В программе второго игрового дня 26-го тура чемпионата России по футболу четыре матча. В вечерний слот вынесена встреча в Краснодаре, в которой местный клуб примет гостей из Самары – «Крылья Советов». Стартовый свисток в матче прозвучит в 19:00 мск.

«Краснодар» подходит к решающим матчам сезона в противоречивом состоянии. Команда Владимира Ивича по-прежнему радует ярким атакующим футболом, но разучилась побеждать в основное время. В четырёх последних встречах во всех турнирах у «быков» две победы в Кубке России – в том числе над «Крыльями Советов» в серии пенальти (3:2).

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На неделе хозяева пробились в финальную часть Кубка России, обыграв на своём поле «Акрон», но вновь лишь по пенальти (1:0). Скромному тольяттинскому клубу в очередной раз удалось засушить игру, но удача была не на его стороне.

Хозяева не в полной мере справляются с нагрузками. Четыре матча без побед в основное время подряд, при этом концовка сезона не сулит лёгкой прогулки. В оставшихся матчах предстоит сыграть с «Зенитом», «Ростовом», ЦСКА и «Ахматом». Ещё будет важнейшая игра с «Уралом» в Кубке России.

Поэтому встреча с самарцами имеет принципиальное значение. «Краснодар» не может обыграть их в основное время на протяжении пяти матчей подряд. Тем не менее он в неплохой форме. В восьми последних турах РПЛ клуб проиграл «Локомотиву» (2:3) и «Спартаку» (3:4).

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«Крылья Советов» в нынешнем состоянии не смогут поддержать атакующую активность соперника. Во втором круге подопечные Игоря Осинькина остаются лишь бледной тенью себя образца первой половины сезона. Что и неудивительно с учётом того, как команда перестроилась после зимнего трансферного окна. Потери лидеров не прошли без последствий.

Гости выдают яркие матчи только в Кубке России: они дважды не проиграли «Динамо», потрепали нервы ЦСКА и «Краснодару». Однако в РПЛ не получается практически ничего. В восьми последних матчах чемпионата «Крылья Советов» победили «Сочи» (2:1). И проблема в том, что они теряют очки с прямыми конкурентами: уступили «Пари НН» и сыграли вничью с «Химками».

Самарцы в сложном положении, ведь отрыв от зоны вылета сократился до трёх очков. Впереди матчи со «Спартаком» и «Локомотивом». Командам из верхней части турнирной таблицы гостям не удаётся навязать борьбу в 2023 году: четыре гола пропустили от ЦСКА (0:4), пять от «Зенита» (1:5).

В то же время с нападением всё отлично. В четырёх из пяти последних матчей забивали хотя бы один гол. Пока никак не может освоиться на новом месте Владимир Писарский, поэтому за самарцев забивают все остальные. Футболист может пожалеть о своём решении перейти из «Оренбурга» в «Крылья Советов», которые рискуют оказаться в зоне вылета по окончании сезона.

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Именно на гол в Краснодаре в первую очередь «Крыльям Советов» и приходится рассчитывать. Оборона хозяев допускает много брака и в обычном ритме, а сейчас немало сил отобрал матч в Кубке России. Эксперты дают на победу хозяев достаточно высокий коэффициент, поэтому стоит присмотреться к ставке «Краснодар» не проиграет и обе забьют с коэффициентом 2.12.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Краснодар» — «Крылья Советов» 7 мая 2023 года

Матч команд, которые резко сбавили в последний месяц. К «Краснодару» это относится в меньшей степени, так как в РПЛ дела у него по-прежнему идут неплохо. В пяти последних турах у хозяев всего одно поражение, а нападение забило 15 голов за это время. «Крылья Советов» в 2023 году добыли только одну победу, и им будет сложно что-то противопоставить «быкам». Но без гола гости поле не покинут.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и обе забьют за 2.12.

Экспресс с коэффициентом 8.55.

Прогноз на матч «Пари НН» — «Урал» с коэффициентом 8.00.

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Прогноз на матч «Зенит» — «Спартак» с коэффициентом 3.15.

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