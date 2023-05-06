«Торино» — «Монца». Миранчук перестал выручать

Туринцам стало гораздо тяжелее в последних матчах, да и Алексей уже не так активен. Кажется, все устали.

7 мая 2023 года состоится матч Серии А «Торино» — «Монца». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу туринцев можно с коэффициентом 1.97. Шансы «Монцы» оценены в 4.10. Заключить пари на ничью предлагается за 3.30.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Торино» — «Монца» 7 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Торино» — «Монца» не будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.63. Ставки на то, что туринцы победят со счётом 1:0, принимаются за 6.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Торино» — «Монца» (07.05.2023)

В воскресенье, 7 мая 2023 года, «Торино» и «Монца» встретятся на стадионе «Олимпико» в 34-м туре Серии А. Обе команды находятся на одном уровне по количеству набранных очков — в середине таблицы.

В среду «быки» подтвердили, что находятся в хорошей форме, обыграв «Сампдорию» со счётом 2:0. Однако до этого команда уступила «Аталанте» — 1:2. Алексей Миранчук за пять последних встреч, в которых принимал участие, сделал всего один ассист.

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С 45 очками, набранными за 33 игры, «Торино» занимает 11-е место в турнирной таблице. Ровно столько же у «Болоньи» и «Монцы».

Бело-красные показали выносливость и командную игру, вырвав ничью во встрече с «Ромой» — 1:1. До этого команда Раффаэле Палладино провела трёхматчевую победную серию, выиграв у «Интера», «Фиорентины» и «Специи». «Монца» не проигрывает в четырёх последних встречах Серии А и попытается продлить эту серию.

«Торино» выиграл в пяти последних очных встречах. Однако бело-красные пребывают на подъёме, потерпев всего одно поражение за девять матчей.

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Туринцы находятся на серии четырёх домашних матчей без побед, проиграв в них трижды. В свою очередь, «Монца» не уступала в четырёх выездных встречах.

Матч принципиальный, потому что команды являются соседями в турнирной таблице и имеют одинаковое количество очков. «Быки» уже не выглядят такой силой, как прежде. Они потеряли форму, а Миранчук стал гораздо реже выручать команду в ключевых моментах. «Монца» — полная противоположность. Команда борется, несмотря на то что осталось совсем немного матчей до конца сезона.

Предлагаем поставить на то, что бело-красные выиграют в этой встрече, но не ждите много голов. Сделать ставку на их победу можно в букмекерской конторе «Фонбет» с коэффициентом 4.10. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Монцы» за 4.10.

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