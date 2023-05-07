«Аль-Наср» — «Аль-Халидж». Роналду возвращает лидерство

У знаменитого португальца возникли проблемы с адаптацией. Он хочет вернуться в мадридский «Реал».

8 мая состоится матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Халидж». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Аль-Насра» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.12. Успех «Аль-Халиджа» оценён экспертами в 17.0. Ставки на ничью принимаются за 7.70.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Халидж» 8 мая 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Аль-Наср» — «Аль-Халидж» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12. Если одна из команд не забьёт — сыграет 1.64.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Халидж» (08.05.2023)

Позади 25 туров чемпионата Саудовской Аравии. На 8 мая запланирована встреча, которая откроет программу 26-го тура. На стадионе «Кинг Сауд» в Эр-Рияде померяются силами местный «Аль-Наср» и «Аль-Халидж». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Трансфер Криштиану Роналду очень сильно повлиял на «Аль-Наср». «Рыцари Неджда» получили большую популярность, но за это пришлось заплатить соответствующую цену. И речь не только о космической зарплате знаменитого португальца. Сейчас у руководства есть сразу несколько поводов жалеть о его переходе.

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Всё было хорошо до тех пор, пока «Аль-Наср» не уступил «Аль-Хилялю» (0:2) во встрече 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Из-за поражения его отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» увеличилось до шести очков. При этом болельщикам соперника удалось вывести из себя Роналду криками с трибун — «Месси, Месси!». Португалец в ответ схватил себя за пах.

Скандал удалось замять, но сразу после этого «Аль-Наср» пережил смену главного тренера. По информации СМИ, Роналду стал одним из главных инициаторов. Опытный Руди Гарсия был отправлен в отставку. Его должность занял Динко Иличич, работавший с молодёжной командой саудовского клуба.

В первом матче под руководством хорвата «Аль-Наср» вылетел из Кубка Саудовской Аравии, проиграв в полуфинале располагающейся неподалёку от зоны вылета «Аль-Вахде» (0:1). По ходу матча Криштиану вступил в конфликт с тренерским штабом.

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Во встрече последнего тура Роналду всё же помог клубу разгромить «Аль-Раед» (4:0). Он забил мяч уже на четвёртой минуте встречи. Гол стал 12-м для португальца в чемпионате Саудовской Аравии. Благодаря этой победе «Аль-Наср» сократил отставание от лидирующего «Аль-Иттихада» до трёх очков.

Всё бы ничего, но после игры появилась информация о том, что Криштиану хочет покинуть Саудовскую Аравию из-за трудностей с адаптацией и вернуться в мадридский «Реал». Сообщается, что президент «сливочных» Флорентино Перес готов предложить ему роль посла или пост в спортивном руководстве. Неужели португалец перестанет играть?

«Аль-Халидж» является очень удобным соперником для «Аль-Насра». Ещё в прошлом сезоне он выступал во втором по силе дивизионе страны. Сейчас подопечные Педру Эмануэла занимают 14-е место в турнирной таблице. Отрыв от располагающегося в зоне вылета «Аль-Адалха» составляет два очка.

Мотивации у «Аль-Халиджа» хоть отбавляй, однако стимул в виде борьбы за выживание не сильно ему помогает. За последние девять туров команда обыграла только «Аль-Иттифак» (2:1) и «Аль-Фейху» (3:0). Также она сыграла вничью с «Аль-Таи» (2:2), на домашнем стадионе.

Во всех остальных встречах «Аль-Халидж» проиграл, в частности располагающимся в зоне вылета «Аль-Адалху» (0:2) и «Аль-Батину» (0:1). За это время подопечные Эмануэла пропустили 16 мячей. Сами забили только девять.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТБ 3.5 мяча за коэффициент 2.20. Несмотря на туманное будущее и эмоциональную нестабильность Роналду, «Аль-Наср» выглядит фаворитом матча. У него сильнее состав и гораздо лучше результаты на дистанции.

«Аль-Наср» является самой результативной командой чемпионата Саудовской Аравии. За 25 туров он забил 53 мяча, в то время как сам пропустил 14. Дополнительное преимущество клубу даёт то, что встреча состоится в Эр-Рияде. За 12 туров дома команда Роналду не проиграла ни одного матча, при всего двух ничьих.

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«Аль-Халидж», в свою очередь, за 12 туров на выезде выиграл лишь два матча. Во всех остальных встречах он проиграл и много пропустил. Хуже подопечных Эмануэла на выезде выступает только замыкающий турнирную таблицу «Аль-Батин».

Прогноз и ставка на матч 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Наср» — «Аль-Халидж» 8 мая 2023 года

После вылета из Кубка «Аль-Наср» реабилитировался, разгромив «Аль-Раид». Несмотря на неопределённое будущее Роналду, он выглядит явным фаворитом встречи. У «Аль-Халиджа» в разы слабее состав. И, несмотря на мотивацию в виде борьбы за выживание, он уступил в шести из девяти последних игр. Подопечные Эмануэла очень плохо выступают на выезде. В Эр-Рияде у хозяев есть все шансы на результативную победу.

Ставка: победа «Аль-Насра» и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.20.

Экспресс с коэффициентом 22.41.

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