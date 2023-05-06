«Труа» — «ПСЖ». Без Месси вся власть у Мбаппе

Лионеля отстранили от матчей за парижан. Теперь у Килиана нет конкурентов в составе.

7 мая 2023 года состоится матч Лиги 1 «Труа» — «ПСЖ». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.33. Шансы «Труа» оценены в 7.80. Заключить пари на ничью предлагается за 5.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «Труа» — «ПСЖ» 7 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Труа» — «ПСЖ» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.85. Ставки на то, что парижане победят со счётом 2:0, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Труа» — «ПСЖ» (07.05.2023)

В воскресенье вечером «Труа» принимает «ПСЖ» на стадионе «Стад де л'Об». Команды с абсолютно разных частей турнирной таблицы.

Хозяева поля уже готовятся к вылету из Лиги 1. Они занимают 18-е место в таблице. До спасительной строчки не хватает 10 очков. Для того чтобы «Труа» остался, потребуется сделать что-то невероятное.

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Тот факт, что «Труа» не выигрывал в 16 последних матчах Лиги 1, несомненно, не говорит ни о чём хорошем. Домашнее поражение от «Ниццы» со счётом 0:1 стало четвёртым в пяти последних матчах.

Неудивительно, что домашний рекорд «Труа» в Лиге 1 настолько плох, ведь клуб не смог выиграть в 14 встречах подряд на своём поле.

Действующие чемпионы Франции имеют отрыв в пять очков от ближайшего преследователя. Несмотря на домашнее поражение «Лорьяну» со счётом 1:3 в последнем матче, никакого кризиса не предвидится.

Это поражение положило конец трёхматчевой победной серии парижан, а также голевой серии, поскольку во всех трёх последних встречах они забивали не менее двух мячей. В 10 из 13 последних игр чемпионата Франции с участием «ПСЖ» забивалось более 2.5 мяча.

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Команда Галтье отлично выступает на выезде, выиграв в четырёх последних матчах Лиги 1. Кроме того, она была очень результативной, забивая не менее двух голов в каждой из этих игр.

Месси покинул расположение парижского клуба без разрешения главного тренера Кристофа Галтье и футбольного советника Луиша Кампуша после поражения от «Лорьяна» в Лиге 1 (1:3). В итоге «ПСЖ» отстранил Лионеля от команды на две недели.

Последнее время всё внимание футбольного мира приковано к ситуации с Лионелем, потому что каждый день в СМИ появляется ещё больше свежей информации о его возможном возвращении в «Барселону». Эта история никому не даёт покоя в составе парижан. По некоторой информации, футболисты «ПСЖ» голосуют за то, чтобы аргентинец покинул клуб.

Вряд ли это как-то расстраивает Мбаппе, который наверняка думает о том, как реабилитироваться за последнее поражение. Без Лионеля у него будет больше шансов пополнить свою копилку голов. К тому же со следующего сезона француз станет капитаном команды.

Всё внимание будет приковано к Килиану на поле. Рекомендуем ставку на индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2.5 мяча за 2.10 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: индивидуальный тотал «ПСЖ» больше 2.5 мяча за 2.10.

Экспресс с коэффициентом 22.81.

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