«Фулхэм» — «Лестер». Дин Смит спасает наследие Роджерса

8 мая состоится матч 35-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Лестер». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут отдать явного преимущества ни одному из клубов. Поставить на победу «лис» можно с коэффициентом 2.52, а шансы «Фулхэма» оцениваются аналитиками в 2.66. Ничья доступна за 3.60.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Лестер» 8 мая 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.10, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.79. На гол «Фулхэма» дают коэффициент 1.26, а гол «Лестера» оценивается в 1.25. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.61.

Анализ и прогноз на матч 35-го тура АПЛ «Фулхэм» — «Лестер» (08.05.2023)

Из-за коронации Карла III расписание 35-го тура АПЛ приняло несколько необычный вид. Сразу три матча состоятся в понедельник. Одной из таких встреч станет игра на лондонском стадионе «Крэйвен Коттедж», на котором «Фулхэм» принимает «Лестер».

Для хозяев перенос матча на день вперёд был весьма кстати – «Фулхэм» в середине недели отдавал долги календарю, проведя перенесённый с 28-го тура матч в гостях у «Ливерпуля». Команда Марку Силвы неплохо смотрелась во встрече с соперником, который вновь играет как в свои лучшие сезоны, но исход матча решил единственный гол с пенальти – 0:1.

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Поражение «Ливерпулю» стало для «Фулхэма» седьмым за последние девять матчей, но стоит отметить, что с разницей более одного мяча «дачники» не проигрывали с середины марта. Команда неплохо выстояла во встречах с «Вест Хэмом» (0:1), «Астон Виллой» (0:1) и «Ман Сити» (1:2).

Единственные две победы на этом временном отрезке «Фулхэм» одержал в матчах с командами, которые бьются за выживание. Он выиграл у «Эвертона» (3:1) и «Лидса» (2:1). «Дачники», несмотря на плохие результаты, могут не опасаться возвращения в Чемпионшип. За оставшиеся четыре тура «Фулхэм» даже теоретически не сможет подняться выше шестого места, но и не спустится ниже 15-й строчки.

На остаток сезона «Фулхэм» будет мотивирован оставить позади себя «Челси», который отстаёт на три очка. Капитан «дачников» Томас Кейрни отмечает, что удержаться в первой половине таблицы будет весьма почётно.

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Правда, выполнить эту задачу будет непросто. У «дачников» есть кадровые проблемы. Тяжёлые травмы получили защитник Тим Рим и полузащитник Андреас Перейра, которые являлись лидерами по количеству проведённых на поле минут в текущем сезоне. По-прежнему отбывает дисквалификацию Митрович.

Мотивация у «Лестера» куда серьёзнее, чем у «Фулхэма». «Лисы» лишь по разнице мячей не находятся в зоне вылета, набрав одинаковое количество очков с «Лидсом» и «Ноттингемом». При этом на синих положительно повлияла смена тренера.

После увольнения Брендана Роджерса руководство клуба не сразу определилось с тренером, который будет спасать команду от вылета. Ближе к середине апреля «Лестер» возглавил Дин Смит – бывший тренер «Брентфорда», «Астон Виллы» и «Норвича».

Под руководством Смита «Лестер» провёл четыре игры. В матче с «Манчестер Сити» (1:3) шансов на победу изначально было немного. Зато после этого «лисы» набрали пять очков в трёх турах, в том числе сыграв ничьи с прямыми конкурентами в борьбе за выживание – «Лидсом» (1:1) и «Эвертоном» (2:2).

Матч «Лестера» с «Эвертоном» стал одним из самых ярких в этом сезоне по зрелищности и драматизму. Команды забили друг другу четыре мяча, наиграв на 6,61 гола по статистике xG.

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«Лестер» имеет массу проблем, но по характеру эта команда вновь напоминает тот клуб, который становился чемпионом Англии. Высокая мотивация сохранить прописку в АПЛ сыграет свою роль и в ближайшей встрече. Поставить на победу гостей можно с коэффициентом 2.52.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Фулхэм» — «Лестер» 8 мая 2023 года

Сложно сказать, что может помочь хозяевам в этом матче. «Фулхэм» потерял из-за травм двух ключевых футболистов стартового состава и не может рассчитывать на лучшего бомбардира. За последние 10 игр в АПЛ «дачники» побеждали только команды из подвала таблицы. «Лестер» – тоже борец за выживание, но смена тренера повлияла на команду позитивно. На игру Джейми Варди и компании вновь приятно смотреть. Дин Смит возьмёт важные три очка.

Ставка: победа «Лестера» за 2.52.

Экспресс с коэффициентом 22.41.

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