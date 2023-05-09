Снимайте корону! Кто остановит Холанда в матче «Реал» — «Ман Сити»?

«Сливочных» называют королями Лиги чемпионов, но в этот раз всё по-другому, и причина в Эрлинге.

Пришло время для полуфинальных матчей Лиги чемпионов. Первая игра запланирована на 9 мая. «Реал» Мадрид принимает «Манчестер Сити» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск.

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Кто фаворит в матче «Реал» — «Манчестер Сити»

В «Фонбет» склоняются в пользу «горожан» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 2.20. Шансы «сливочных» оценили в 3.25. На проход «Ман Сити» в финал дают скромные 1.35. Выход в финал мадридцев оценён в 3.20. За регистрацию букмекерская контора дарит фрибет 2000 рублей.

Где смотреть матч Лиги чемпионов «Реал» — «Ман Сити»

В прямом эфире встречу 1/2 финала ЛЧ «Реал» — «Ман Сити» покажут на телеканале «Матч!»

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» (09.05.2023)

В Лиге чемпионов развязка становится всё ближе. На этой неделе пройдут первые матчи полуфиналов. Основное внимание будет приковано к игре «Реала» и «Манчестер Сити». Эту пару хотелось бы видеть в финале.

В прошлом сезоне эти команды также встретились в полуфинале и подарили два огненных матча, а определить победителя смогли только в экстра-тайме. Сначала дома «горожане» выиграли со счётом 4:3, а потом в Мадриде они уступили — 1:2. В дополнительное время Бензема решил исход встречи, забив с пенальти.

В АПЛ установили необычный рекорд.

От «Реала» снова приходится ждать чуда, иначе ему не повторить прошлогодний результат. Сделать это будет сложно, ведь команда Гвардиолы за год стала сильнее.

В четвертьфинале «горожане» не заметили мощную «Баварию», а в 1/8 финала они разгромили «Лейпциг». Параллельно «Манчестер Сити» работает над тем, чтобы ограничиться не только Лигой чемпионов, а стать одной из команд, которым покорился требл. Гости вышли в финал Кубка Англии и уверенно лидируют в АПЛ.

У «Реала» подобных поводов для гордости нет. На днях он с трудом выиграл Кубок Испании, который может стать единственным трофеем в этом сезоне. В Примере «сливочные» на чемпионство уже не претендуют. На прошлой неделе они потеряли вторую строчку, проиграв «Реалу Сосьедад».

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Нельзя сказать, что мадридцы подошли к матчу в хорошей форме. В последних играх им не хватало стабильности. Были уверенные победы над «Челси» и «Барселоной», «Сельтой» и «Альмерией». А между ними умещались поражения во встречах с «Жироной», «Вильярреалом» и «Реалом Сосьедад».

С конца апреля оборона «сливочных» трещит по швам. Совершенно непонятно, как защитники мадридцев собираются останавливать Холанда и всех остальных атакующих звёзд. Тем более восстановился Кевин Де Брёйне.

Объективно «Ман Сити» сильнее «Реала», но в Лиге чемпионов мадридцы опытнее. Однако это не самые важные факторы, которые будут влиять на исход встречи. «Сливочные» пропустили от «Осасуны», по два мяча им забили «Реал Сосьедад», «Альмерия» и «Жирона», Всё это за четыре последних матча. Рекомендуем ставку на то, что гости забьют минимум два гола.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 9 мая 2023 года

Если не придумывать велосипед в поисках какой-то неординарной ставки, то победа гостей или индивидуальный тотал тут лучший вариант. Поражения «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов уже стали проклятьем, но постоянно так продолжаться не может. Тем более «горожане» просто сильнее своего соперника, а в атаке феерит Холанд. Оборона «сливочных» оставляет желать лучшего. Поэтому ставим на индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 1.5 мяча за 1.95.

Ставка: индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 1.5 мяча за 1.95.

Экспресс с коэффициентом 5.64.

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