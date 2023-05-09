«Милан» — «Интер». Лукаку зажмут в тиски

Бельгиец ничего не сможет поделать с обороной, которую не мог взломать даже Хвича.

Пришло время для полуфинальных матчей Лиги чемпионов. 10 мая пройдёт миланское дерби, в котором «Милан» примет на стадионе «Сан-Сиро» «Интер». Стартовый свисток раздастся в 22:00 мск. В 1/4 финала «дьяволы» прошли «Наполи», а «змеи» выбили «Бенфику».

Лучшие прогнозы на Лигу чемпионов.

Кто фаворит?

Букмекеры по-прежнему не верят в «Милан» и отдают предпочтение подопечным Индзаги. Поставить на победу «Интера» можно с коэффициентом 2.50. Шансы «дьяволов» оценили в 3.15. Наиболее вероятный счёт — 0:0 с коэффициентом 6.00.

Где смотреть матч «Милан» — «Интер»

В прямом эфире встречу полуфинала Лиги чемпионов «Милан» — «Интер» покажут на телеканале «Матч!»

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Милан» — «Интер» (10.05.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, а на очереди Лига чемпионов. 10 мая состоится первая полуфинальная встреча. На легендарном стадионе «Сан-Сиро» в миланском дерби померяются силами «Милан» и «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Большую часть сезона «Милан» был нестабилен и часто терял очки, но относительно недавно оправился от травмы голкипер Мик Миньян. С тех пор как выступающий за сборную Франции вратарь покинул лазарет, дела у «россонери» пошли в гору. Улучшилась как их игра, так и результаты.

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На предыдущих стадиях Лиги чемпионов подопечные Стефано Пиоли обыграли «Тоттенхэм» (1:0 и 0:0) и досрочно выигравший чемпионат Италии «Наполи» (1:0 и 1:1). Во всех этих четырёх встречах они продемонстрировали великолепную игру в обороне. Мощные атакующие линии соперников оказались полностью обезоружены.

Конечно же, в первую очередь за это стоит отдать должное гениальному Пиоли. Итальянский специалист очень грамотно выстроил позиционную игру. Благодаря его тактике часто получает много свободы невероятно быстрый Рафаэл Леау. В матчах с «Наполи» он отметился двумя результативными передачами.

Отдельного внимания заслуживают умения Меньяна. Вратарь не только регулярно выручает, но и обладает потрясающим видением игры. Подсказками он помогает защитникам эффективнее справляться со своей работой. За счёт этого и не только за последние семь туров в Серии А «Милан» не потерпел ни одного поражения.

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Вничью «россонери» сыграли с «Эмполи» (0:0), «Болоньей», «Ромой» и «Кремонезе» (во всех трёх случаях 1:1). Обыграли они «Наполи» (4:0), «Лечче» (2:0) и «Лацио» (2:0). Последняя встреча интересна тем, что большую часть матча «россонери» провели без Леау. Форвард покинул поле на 11-й минуте из-за травмы. По информации, он должен успеть восстановиться к миланскому дерби.

Для «Интера» «Милан» является одним из самых неудобных соперников. «Дьяволы» уступили лишь в 1 из 11 встреч с итальянскими командами в еврокубках — в ответной игре с «Пармой» (0:2) в Суперкубке УЕФА в 1990 году.

Несмотря на то что сейчас «нерадзурри» располагаются выше в турнирной таблице Серии А, они менее стабильны, чем «Милан». Совсем недавно руководство «змей» даже задумывалось о смене главного тренера. Сообщалось, что если «Интер» не сумеет пройти «Бенфику» в Лиге чемпионов, Симоне Индзаги может быть уволен с должности главного тренера.

Возможно, именно это придало «Интеру» дополнительный стимул и помогло выбраться из чёрной полосы. Он уверенно победил «Бенфику» (5:3 по сумме двух матчей), а также выиграл во всех четырёх последних турах Серии А. Сначала обыграл «Эмполи» (3:0) и «Лацио» (3:1), а затем победил «Верону» (6:0) и «Рому» (2:0).

Немалый вклад в результаты привнёс Ромелу Лукаку. После нескольких матчей квалификации ЧЕ-2024 бельгиец заметно прибавил. В последних четырёх турах Серии А он отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также он записал на свой счёт гол в первой игре с «Бенфикой».

То, что за эти шесть матчей «нерадзурри» пропустили только три мяча, также говорит о многом. У них в принципе надёжная защита. За 34 тура в Серии А «змеи» пропустили только 35 мячей. Сами забили 62, но большая их часть пришлась на долю середняков и аутсайдеров.

Хватит ли стараний Лукаку для того, чтобы победить «Милан»? Есть сомнения. Сдаётся, «россонери» вынудят «нерадзурри» играть по своим правилам, как это было с «Наполи». С итальянскими командами у них весьма положительный опыт выступлений в еврокубках.

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Грядущая встреча наверняка получится насыщенной на события, но голов вряд ли будет много. У обоих клубов надёжные линии обороны. Да и о важности матчей не стоит забывать. Как-никак это полуфинал Лиги чемпионов. При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки выглядит 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.94.

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Милан» — «Интер» 10 мая 2023 года

«Милан» набрал очень хорошую форму. Благодаря чуткому руководству Пиоли и возвращению Меньяна он победил действующего чемпиона Италии. «Россонери» вполне по силам пройти «Интер». В последнее время «нерадзурри» заметно прибавили. Стал чаще радовать результативностью Лукаку. Тем не менее соперников уровня «Милана» у «змей» на этом отрезке сезона не было. Если же заглянуть немного раньше, то там обнаружится ряд поражений. В то же время у обеих команд крепкие защиты. Голов вряд ли будет много.

Ставка: «Милан» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.94.

Экспресс с коэффициентом 5.64.

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