«Флорида» — «Торонто», четвёртый матч. Всё дело в Бобровском

11 мая состоится четвёртый матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Торонто». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Мэйпл Лифс» в основное время можно с коэффициентом 2.22, а успех «Пантерз» идёт за 2.80. На ничью предлагают поставить за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала плей-офф НХЛ «Флорида» — «Торонто» 11 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Флорида Пантерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.60. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0.

Анализ и прогноз на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Торонто» (11.05.2023)

На 11 мая в Национальной хоккейной лиге запланированы две встречи 1/4 финала плей-офф Кубка Стэнли. Отдельное внимание стоит уделить четвёртой игре между «Флоридой» и «Торонто», которая пройдёт на льду стадиона «Эф-Эй-Эл Лайв-Арена». Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. Счёт в серии 3-0 в пользу «Пантерз».

Третий матч 1/4 финала, проходивший на льду «Флориды», завершился победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. «Кленовые листья» забросили первыми благодаря Сэму Лафферти. Ответ хозяев последовал во втором периоде — Энтони Дюклер сравнял счёт в матче. К сожалению, травму получил Илья Самсонов, он покинул лёд на 21-й минуте. Возможно, именно это и стало одной из причин поражения его команды.

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После 60 минут была зафиксирована ничья, а в овертайме победу «Флориде» принёс Сэм Райнхарт. Стоит отметить, что «Торонто» был близок к победе в матче, но потеря основного голкипера сказалась на результате.

«Пантерз» в шаге от выхода в следующий раунд, несмотря на то что многие изначально верили в «Мэйпл Лифс». Однако Сергей Бобровский вывел команду на новый уровень и уже одержал шесть побед кряду. Он стал третьей звездой матча, отразив 22 из 24 бросков.

Пол Морис также назвал Сергея Бобровского главной причиной неудач лидеров «Торонто» в серии. Плюс у «Флориды» одна из лучших атакующих линий в плей-офф. Мэттью Ткачук в отличной форме и делит вторую строчку в списке лучших бомбардиров с Макдэвидом — у обоих по 15 очков.

Самсонов пропустит четвёртый матч «Торонто» в серии плей-офф с «Флоридой».

За три матча «Флорида» забросила 10 шайб, а «Торонто» — шесть. Также у «Мэйпл Лифс» травмировался Самсонов, участия в последней тренировке он не принимал. «Пантеры» и так отлично справлялись с соперником, а теперь получат дополнительное преимущество.

Статистика игр у хозяев дома хуже — четыре победы за восемь последних встреч, тогда как у гостей на выезде шесть выигранных матчей за аналогичный период. Однако у «Мэйпл Лифс» дела обстоят не лучшим образом. Зато «Флорида» на кураже, Бобровский выручает в нужные моменты.

Теперь команды играют на удержание счёта и сломя голову в контратаки не бегут. Так что вполне вероятно, что исход третьего матча может повториться. Сбрасывать со счетов гостей не стоит, они с каждой встречей прибавляют, но и «Флорида» строже действует в обороне.

Поэтому рекомендуем ставку на то, что «Флорида» не проиграет и тотал будет меньше 6.5 шайбы, за 2.85. В этой паре ещё ни разу тотал не был больше шести шайб в основное время. «Торонто» загнан в угол.

Прогноз и ставки на матч плей-офф НХЛ «Флорида» — «Торонто» 11 мая 2023 года

«Флорида» ведёт в серии 3-0 и находится в шаге от выхода в следующий раунд плей-офф. «Торонто» погряз в трудностях, а теперь травмирован вратарь. Пол Морис называет Бобровского главной причиной неудач лидеров «Лифс». Дома у «пантер» будет поддержка трибун. Так что рекомендуем проверить ставку на то, что «Флорида» не проиграет, а тотал будет меньше 6.5 шайбы.

Ставка: «Флорида» не проиграет и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.85.

Экспресс с коэффициентом 5.64.

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