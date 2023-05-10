«Локомотив-Кубань» — УНИКС. Секулич учтёт ошибки

11 мая состоится третий матч финала Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — УНИКС. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу краснодарцев можно с коэффициентом 1.79. Успех казанцев оценивается в 2.07.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — УНИКС 11 мая 2023 года

Букмекеры считают, что третья игра «Локомотив-Кубань» — УНИКС получится результативной: тотал больше 159.5 очка идёт за 1.60, а тотал меньше 159.5 очка — за 2.14. УНИКС считается фаворитом на победу в финале: поставить на него можно с коэффициентом 1.62, а победа «Локомотива-Кубань» в плей-офф Единой лиге ВТБ оценивается в 2.21.

Анализ и прогноз на матч Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — УНИКС (11.05.2023)

Третья игра финала плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — УНИКС пройдёт 11 мая на стадионе «Баскет-Холл» (Краснодар). Начало — в 19:30 мск. Незабываемые эмоции подарили болельщикам команды во второй встрече. УНИКС сравнял счёт в серии и обострил интригу.

Результат третьей игры будет в большей мере зависеть от неожиданных тренерских ходов. В первой встрече Секулич сделал всё, чтобы помочь своим подопечным. Он поставил в тупик Велимира Перасовича. Баскетболисты «Локомотива-Кубань» строго выполняли тренерскую установку, вынудив соперника атаковать кольцо из крайне неудобных ситуаций.

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УНИКС выходил вперёд по итогу первой и третьей четвертей, но тренерский штаб под управлением Секулича блестяще расчертил концовку игры. Пошли дальние броски, а подбор остался за форвардами «Локомотива».

Ко второму матчу УНИКС был готов ответить на вызов Секулича. Плотно держали защитников «Локо» на периметре, отчего у команды не пошли дальние броски. Клуб из Казани не мог похвастаться точными попаданиями из-за дуги.

Баскетболисты жёстко цеплялись и боролись за каждый отскок мяча. Счёт рос довольно плавно, и лишь в заключительной четверти «Локомотив» повёл с разницей в более чем 10 очков.

Но тут слово взял лидер УНИКСа. Форвард Джален Рейнольдс к 19 очкам добавил семь перехватов, тем самым повторив рекорд сезона. Фантастическая работоспособность и умение читать игру! Кроме того, у американца завидная скорость, благодаря чему он избегает опеки.

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С большим трудом УНИКСу удалось выиграть со счётом 79:76. Стоит отметить, что просела результативность команд. Гости реализовали во второй встрече всего 3 из 14 дальних бросков. Игра в защите наверняка будет важным элементом предстоящего матча.

Что же придумает наставник «Локомотива» Александр Секулич для третьей игры? Весьма вероятно, что он вновь затянет соперника в борьбу под кольцом. «Дальнобойщики» команд взяли паузу на неопределённый срок, поэтому ждать высокой результативности опрометчиво.

Наставник хозяев был крайне раздражён тем фактом, что его баскетболисты фактически отдали вторую встречу серии. Потеря концентрации и акцент на индивидуальные действия в ущерб командной игре стал для «Локомотива» роковым.

Оборона «Локомотива» уже во втором матче подряд не даёт сопернику перейти рубеж в 80 очков за игру. Весьма вероятно, что тренд сохранится. Рекомендуем рассмотреть ставку на индивидуальный тотал УНИКСа меньше 80.5 очка за коэффициент 1.99.

Прогноз и ставки на матч Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — УНИКС 11 мая 2023 года

На домашней арене при поддержке болельщиков «Локомотив-Кубань» будет действовать ещё более агрессивно, особенно в защите. Учитывая проблемы с трёхочковыми гостей, поставим на то, что УНИКС не наберёт больше 80 очков за 1.99.

Ставка: индивидуальный тотал УНИКСа меньше 80.5 за 1.99.

Экспресс с коэффициентом 11.68.

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