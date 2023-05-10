«Вест Хэм» — «АЗ Алкмар». Победа над «МЮ» была репетицией

Молотобойцы обыграли «красных дьяволов» в последнем матче. После такого проблем с соперником слабее быть не может.

11 мая состоится первый матч 1/2 финала Лиги конференций «Вест Хэм» — «АЗ Алкмар». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.68, а шансы нидерландцев оценены в 5.90. Заключить пари на ничью предлагается за 3.80.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/2 финала Лиги конференций «Вест Хэм» — «АЗ Алкмар» 11 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Вест Хэм» — «АЗ Алкмар» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.89, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.91. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги конференций «Вест Хэм» — «АЗ Алкмар» (11.05.2023)

Первый матч 1/2 финала Лиги конференций «Вест Хэм» — «АЗ Алкмар» состоится 11 мая в Лондоне на стадионе «Олимпийский», начало — в 22:00 мск.

«Вест Хэм» проводит один из худших сезонов в АПЛ за последние 11 лет. В семи последних турах «молотобойцы» сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2), а также победили «Фулхэм» (1:0), «Борнмут» (4:0) и «МЮ» (1:0). Подопечные Дэвида Мойеса на семь очков оторвались от зоны вылета.

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Шотландский специалист может спасти текущий сезон благодаря победе в Лиге конференций. На международной арене «Вест Хэм» просто неудержим. Команда Дэвида Мойеса выиграла 11 из 12 встреч и раз сыграла вничью — с «Гентом» (1:1).

«Вест Хэм» убедительнее выступает в домашних матчах. На своём поле «молотобойцы» выиграли все шесть матчей Лиги конференций с суммарным счётом 17:4, а также набрали 25 очков из 37 в АПЛ. Победить на «Олимпийском» в последних 11 играх удавалось только «Ньюкаслу»и «Ливерпулю». «АЗ Алкмар» заметно уступает им в классе.

«Сырные фермеры» проводят неплохой сезон в чемпионате Нидерландов. За 31 тур команда победила 18 раз и семь встреч завершила вничью. Клуб занимает четвёртую строчку в турнирной таблице. Лишь два очка отделяют «АЗ Алкмар» от впереди идущего «Аякса» и потенциальной путёвки в квалификацию Лиги Европы.

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После паузы на матчи сборных клуб из Алкмара демонстрирует неоднозначные результаты. Подопечные Паскаля Янсена выиграли лишь в трёх из семи последних встреч во всех турнирах. Травмы Дани де Вита и Йеспера Карлссона сказываются на производительности. Футболисты в текущем сезоне набрали 15 (13+2) и 18 (10+8) очков по системе «гол+пас».

Выступления «сырных фермеров» в Лиге конференций начались со второго раунда квалификации. На пути к полуфиналу они провели 16 матчей, в 13 из которых победили. Впрочем, три поражения на выезде в играх с «Данди Юнайтед» (0:1), «Аполлоном» (0:1) и «Андерлехтом» настораживают. Соперники не из числа сильных.

«Вест Хэм» сконцентрировал основные силы на Лиге конференций. «Молотобойцы» выступают в более конкурентном чемпионате и к предстоящей встрече подходят в приподнятом настроении, обыграв накануне «МЮ». «АЗ Алкмар» далеко не в самой лучшей форме, а ещё мешают проблемы со здоровьем некоторых футболистов. Мы рекомендуем присмотреться к пари на победу «Вест Хэма» с форой (-1) за 1.97.

Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Лиги конференций «Вест Хэм» — «АЗ Алкмар» 11 мая 2023 года

Дэвид Мойес отвёл от команды угрозу борьбы за выживание, обеспечив отрыв в семь очков от зоны вылета. Основные силы сосредоточены на победе в Лиге конференций. «Вест Хэм» победил во всех шести домашних встречах турнира с общим счётом 17:4. Учитывая превосходство хозяев поля в опыте и классе, в грядущей встрече мы бы присмотрелись к ставке на победу «Вест Хэма» с форой (-1) за 1.97.

Ставка: победа «Вест Хэма» с форой (-1) за 1.97.

Экспресс с коэффициентом 11.68.

Прогноз на матч «Рома» — «Байер» с коэффициентом 3.42.

Черчесов: шампанское в раздевалке «Ференцвароша» лилось рекой.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Севилья» с коэффициентом 3.65.

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