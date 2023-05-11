«Ланс» — «Реймс». Интрига жива!

«ПСЖ» пока не чемпион, и у кроваво-золотых есть время побороться за это звание.

12 мая 2023 года состоится матч 35-го тура Лиги 1 «Ланс» — «Реймс». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу кроваво-золотых можно с коэффициентом 1.55. Шансы «Реймса» оценены в 5.70. Заключить пари на ничью предлагается за 4.30.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1«Ланс» — «Реймс» 12 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Ланс» — «Реймс» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10. Ставки на то, что римляне победят со счётом 2:0, принимаются за 7.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Ланс» — «Реймс» (12.05.2023)

В 35-м туре Лиги 1 «Ланс» примет «Реймс» на стадионе «Боллар-Делелис». Хозяева занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидера «ПСЖ» на шесть очков.

В субботу кроваво-золотые одержали третью победу подряд в лиге. Благодаря голам Секо Фофаны и Луа Опенды они обыграли «Марсель», занимающий третье место, со счётом 2:1. Поэтому «Ланс» теперь впереди и за четыре игры до конца сезона имеет шансы навязать борьбу за чемпионство.

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«Реймс» прервал серию из четырёх встреч без побед, выиграв у «Лилля» со счётом 1:0 в последнем матче. Единственный гол забил Маршалл Мунеци на 21-й минуте. После этой победы команда поднялась на 10-е место в турнирной таблице.

У «Ланса» всё ещё есть шансы обойти «ПСЖ» и отнять лидерство, что было бы очень эффектным событием. Гости же вряд ли ставят перед собой какие-то задачи, оставаясь середняками этого сезона.

Эти два соперника встречались 65 раз во всех соревнованиях с 1945 года. «Реймс» одержал 28 побед. Кроваво-золотые выиграли в 20 матчах. «Ланс» уступил только в одной встрече на своём стадионе этого сезона. Дома он не проигрывает в шести последних матчах подряд, одержав четыре победы.

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Гости потерпели поражения в двух последних играх на выезде и не забили в них голов. Поэтому большое преимущество на стороне хозяев, которым и стены помогают.

Действительно, «Ланс» в этом сезоне хорошо играет при своих трибунах, одержав победы в 15 из 17 матчей Лиги 1. Он выиграл четыре последних домашних встречи, обыграв своих соперников с общим счётом 10-2 за этот период. Похоже, что кроваво-золотые после поражения «ПСЖ» находятся в хорошем тонусе и должны побеждать.

«Реймс» в последнее время испытывает трудности и одержал всего одну победу в пяти последних матчах. Он потерпел поражения в двух последних выездных встречах, не сумев забить в них же. Учитывая это, мы ожидаем, что находящиеся в отличной форме кроваво-золотые вырвут победу.

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