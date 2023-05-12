«Рубин» — «Акрон». Евгений Калешин притормозит казанцев

13 мая состоится матч 31-го тура Первой лиги «Рубин» — «Акрон». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех клуба из Тольятти оценён экспертами в 7.20. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Первой лиги «Рубин» — «Акрон» 13 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч Первой лиги «Рубин» — «Акрон» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.20, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.

Анализ и прогноз на матч 31-го тура Первой лиги «Рубин» — «Акрон» (13.05.2023)

Сезон стремительно близится к завершению. В Первой лиге идёт активная борьба как за выход в РПЛ, так и за сохранение прописки. На 13 мая запланировано семь встреч 31-го тура. В самой поздней из них на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани местный «Рубин» примет «Акрон». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

Недавно «Рубин» пережил смену главного тренера. Должность занял Рашид Рахимов. Его назначение вдохновило казанцев и помогло сократить отставание от лидирующей «Балтики» до двух очков. В последних четырёх турах Первой лиги они обыграли «Шинник» (3:0), «Арсенал» (1:0), «СКА-Хабаровск» (3:1) и «Краснодар-2» (1:0).

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Впрочем, во встрече с дублем «быков» «Рубин» победил не без удачи. Помимо гола с углового на 89-й минуте, он толком ничего не создал. Соперник атаковал острее и интереснее. Он часто вынуждал казанцев ошибаться. У Юрия Дюпина было много работы. Он только успевал выручать свою команду.

А ведь у «Рубина» на бумаге вполне надёжная оборона. За 30 туров он пропустил только 25 мячей. Меньше лишь у махачкалинского «Динамо» — 23. Матч с «Краснодаром-2» ненароком заставляет волноваться за качество защиты казанцев. Если уж с «быками» у них возникли такие трудности, то чего ждать от грядущего матча?

«Акрон» стал одной из главных сенсаций этого сезона. Он добрался до финала Пути регионов Кубка России, обыграв «Торпедо» (2:0), «Локомотив» (1:1, по пенальти 7:6), московское «Динамо» (0:0, по пенальти 4:1) и «Спартак» (2:1). Дальше не пустил «Краснодар» (0:0, по пенальти 2:4).

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Помимо того, подопечные Евгения Калешина набрали хороший ход в Первой лиге. За последние девять туров они уступили только «Нефтехимику» (0:3). Вничью сыграли с «Балтикой» (1:1), «Енисеем» (1:1), «Уфой» (0:0) и «Кубанью» (1:1). Обыграли «КАМАЗ» (2:0), махачкалинское «Динамо» (тоже 2:0), «Родину» (3:1) и «Волгу» из Ульяновска (1:0).

Поражениям и ничьим есть вполне логичное объяснение. Во-первых, команда из Тольятти потратила много сил на то, чтобы преуспеть в Кубке России. Во-вторых, в соперниках было немало сильных клубов. Благодаря победам «Акрон» закрепился на 10-м месте в турнирной таблице.

Результаты команды из Тольятти очень впечатляют. Многие небезосновательно считают Евгения Калешина лучшим тренером сезона. При крайне ограниченном количестве ресурсов он сумел достичь многого. Сам наставник в недавнем интервью скромно отметил, что лучший специалист — это тот, который выигрывает трофеи.

В то же время Калешин поделился мнением, что «Акрон» на правильном пути. Он подчеркнул, что продолжит работать и с самоотдачей подойдёт к делу. К слову, недавно тренер продлил контракт с клубом на три года. Похоже, их совместная работа только начинается.

Хорошим вариантом для ставки выглядит «обе забьют» за коэффициент 2.40. У «Акрона» тоже вполне крепкая защита. За 30 туров он пропустил только 32 мяча, причём большая их часть была забита в самом начале сезона, когда клуб только набирал форму. Три матча «на ноль» с командами РПЛ также говорят о многом.

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С другой стороны, встреча состоится в Казани, что даёт «Рубину» солидное преимущество. Также стоит отметить, что у казанцев сильная атака. За 30 туров они забили 47 мячей. Больше только у «Балтики». 10 из них записал на свой счёт Виталий Лисакович. Сейчас он занимает третье место в списке лучших бомбардиров Первой лиги.

Прогноз и ставки на матч Первой лиги «Рубин» — «Акрон» 13 мая 2023 года

На наш взгляд, выявить фаворита в предстоящей игре не представляется возможным. «Рубин» после смены главного тренера заметно ожил и выиграл четыре матча подряд. Однако встреча с «Краснодаром-2» показала, что у него много недоработок в защите. «Акрон» тоже набрал форму благодаря Калешину и превратился в одну из самых сильных и неуступчивых команд Первой лиги. Ряд вылетевших из Кубка России клубов это подтвердят.

Ставка: обе забьют за коэффициент 2.40.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

Прогноз на матч «Динамо» — «Ахмат» с коэффициентом 3.60.

Льорис получил выгодное предложение из Саудовской Аравии.

Прогноз на матч «Реал» — «Хетафе» с коэффициентом 3.54.

Прогноз на матч «Лидс» — «Ньюкасл» с коэффициентом 2.22.