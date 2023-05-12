«Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Гарри Кейн оставит Унаи Эмери без еврокубков

Любое поражение «львов» может оказать неисправимое влияние на их положение и будущее в этом сезоне.

13 мая 2023 года состоится матч 36-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу «львов» можно с коэффициентом 2.30. Шансы «шпор» оценены в 3.00. Заключить пари на ничью предлагается за 3.65.

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Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» 13 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.10. Ставки на то, что «львы» победят со счётом 2:1, принимаются за 9.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Тоттенхэм» (13.05.2023)

В субботу «Астон Вилла» может сохранить надежды на путёвку в еврокубки, но только если победит дома «Тоттенхэм». «Львы» находятся в трёх очках от шестого места, которое занимают «шпоры».

Даже финиш на седьмом месте может обеспечить подопечным Унаи Эмери место в Лиге конференций в следующем сезоне, но они хотят большего. Команде есть за что играть.

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«Шпоры» всё ещё могут квалифицироваться в Лигу чемпионов. Однако они находятся в шести очках от занимающего четвёртое место «Манчестер Юнайтед». Постепенно надежды на это угасают, потому что соперники не ошибаются, а сами лондонцы редко радуют победами.

В начале этого сезона «Астон Вилла» выиграла в гостях у «Тоттенхэма» со счётом 2:0. В перерыве Эмери провёл мастер-класс, благодаря которому «львы» забили дважды во втором тайме усилиями Эмилиано Буэндии и Дугласа Луиса.

В последних шести матчах «Тоттенхэм» набрал всего семь очков. Победа над «Кристал Пэлас» со счётом 1:0 неделю назад положила конец четырёхматчевой безвыигрышной серии. На выезде «шпоры» по-прежнему выглядят слабее. Они не могут выиграть на протяжении восьми гостевых встреч.

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«Астон Вилла» набрала 10 очков в последних шести матчах. В обороне команда действовала надёжно, пропустив всего три мяча. Однако «львы» потерпели поражение со счётом 0:1 в двух последних играх подряд.

Дома подопечные Эмери играют хорошо. У них пять побед подряд в последних встречах на своём поле. В этом сезоне клуб забил 29 голов и пропустил 19 за 17 игр в родных стенах.

У временного тренера «шпор» Райана Мэйсона четыре футболиста находятся в лазарете. Вратарь Уго Льорис выбыл из-за растяжения паха. Фланговый защитник Сесеньон испытывает проблемы с бедром. Родриго Бентанкур будет долечиваться до конца сезона. Клеман Лангле может вернуться на поле после травмы плеча. Зато больших проблем с составом у Эмери нет.

Олли Уоткинс лидирует среди футболистов «Астон Виллы» по количеству забитых мячей в АПЛ — 14. Ни один другой игрок «Виллы» не забил больше пяти мячей. Нападающий «шпор» Гарри Кейн забивал в каждой из двух последних встреч. Неделю назад он отправил победный мяч в ворота «Кристал Пэлас».

«Тоттенхэм» испытывает трудности на выезде, в то время как «Астон Вилла» имеет пятиматчевую серию домашних» побед. Однако текущая форма Гарри Кейна и его мотивация пугают соперников. К тому же нападающий изъявил желание уйти этим летом, и появилась информация, что его новым местом работы может стать «ПСЖ». Если это последний сезон в составе «шпор», то он должен быть великолепным.

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