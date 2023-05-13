«Факел» — «Пари НН». Евсеев спасёт Воронеж

У команды уже две победы подряд в последних встречах. Теперь она может убрать основного конкурента в борьбе за выживание.

14 мая состоится матч 27-го тура РПЛ «Факел» — «Пари НН». Начало игры – в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу воронежцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.16, а успех нижегородцев оценивается аналитиками в 3.54. Ничья доступна за 3.20.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Факел» — «Пари НН» 14 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч не будет результативным. На тотал больше 2.5 мяча можно поставить за 2.51, а на тотал меньше 2.5 мяча принимают ставки с коэффициентом 1.54. На гол «Факела» дают коэффициент 1.31. Если забьёт «Пари НН», сыграет коэффициент 1.56. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 2.09.

Анализ и прогноз на матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги «Факел» — «Пари НН» (14.05.2023)

Ближе к концу сезона в РПЛ начинается всё самое интересное. Интриг хватает как в верхней, так и в нижней части турнирной таблицы. «Факел» принимает своего главного конкурента в борьбе за выживание — «Пари Нижний Новгород».

Воронежцы опережают соперника всего на одно очко. Команда возвращается в родной город после двух побед в гостях над сильными клубами. Сначала «Факел» испортил 100-летний юбилей «Динамо» (2:0), а затем с тем же счётом «Факел» обыграл «Ростов».

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При этом на матч с ростовчанами команду выводил уже новый тренер. Пятибратов покинул «Факел» по обоюдному согласию всего через два дня после сенсационной победы над «Динамо». По всей видимости, это решение было принято ещё до поездки в Москву.

Команду возглавил Вадим Евсеев, который ранее в этом сезоне тренировал ярославский «Шинник». Ставка руководства на опытного и харизматичного специалиста весьма понятна. Специалист, будучи тренером «Амкара» и «Уфы», участвовал с этими командами в переходных матчах и оба раза делал это успешно.

Новый тренер с первой же игры дал понять, что «Факел» может избежать нервотрёпки. Несмотря на то что за «Ростовом» было преимущество по статистике, воронежцы за весь матч позволили создать у своих ворот только один по-настоящему опасный момент, а сами сполна воспользовались своими шансами – 2:0.

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В оставшихся турах «Факелу» предстоит ещё два тяжёлых выезда – к «Локомотиву» и «Зениту». Зато с прямыми конкурентами за место в РПЛ – «Пари НН» и «Крыльями Советов» – команда сыграет дома при свойственной Воронежу отличной футбольной атмосфере.

«Пари НН» также пытается спасти сезон путём смены тренера. Сергей Юран возглавляет нижегородцев уже пять матчей, и за это время клуб выиграл только у «Крыльев Советов» (2:1). «Краснодару» (1:3), «Динамо» (1:3) и «Оренбургу» (0:1) он уступил, а с «Уралом» сыграл вничью (0:0).

«Пари НН» проиграл на выезде пять матчей подряд. Ближайшая встреча с поймавшим кураж «Факелом», который получил дополнительный импульс от прихода нового тренера, станет продолжением этой печальной для нижегородских болельщиков серии. Поставим на победу хозяев за 2.16.

Прогноз и ставка на матч чемпионата России «Факел» — «Пари НН» 14 мая 2023 года

«Факел» пережил смену тренера и одержал победы в двух последних встречах. Концовка сезона обрела для воронежцев ясные контуры. Два прямых конкурента за выживание сыграют на поле «Факела». «Пари НН» в последнее время не впечатляет и проиграл на выезде пять матчей подряд. Похоже, эта серия продолжится.

Ставка: победа «Факела» за 2.16.

Экспресс с коэффициентом 8.50.

Прогноз на матч «Динамо» — «Ахмат» с коэффициентом 3.60.

«Динамо» готово отпустить Диего Лаксальта в летнее трансферное окно.

Прогноз на матч «Факел» — «Пари НН» с коэффициентом 2.17.

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