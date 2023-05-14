«Лестер» — «Ливерпуль». Нужна Лига чемпионов!

Если Юрген Клопп не попадёт в ЛЧ следующего сезона, то футболисты заскучают.

15 мая состоится матч 36-го тура АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу красных в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62, а шансы синих оцениваются в 5.45. Ничья доступна за 4.95.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Ливерпуль» 15 мая 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.70, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.44. На гол «Лестера» дают коэффициент 1.39, а гол «Ливерпуля» оценивается в 1.07. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.54.

Анализ и прогноз на матч 36-го тура АПЛ «Лестер» — «Ливерпуль» (15.05.2023)

До конца чемпионата Англии остались считаные туры, и на разных частях турнирной таблицы проходит борьба как за места в еврокубках, так и за сохранение прописки. Программу 36-го тура завершает матч на стадионе «Кинг Пауэр», в котором встретятся команды, решающие две противоположные задачи – «Лестер Сити» принимает «Ливерпуль».

Минуло семь лет, и сменилось семь тренеров с тех пор, как «лисы» выиграли чемпионат Англии. Над командой нависла угроза, и она может покинуть АПЛ. «Лестер» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, отставая от спасительной 17-й строчки на два очка.

Салихова: стыдно за уровень судейства в Российской Премьер-Лиге.

После отставки Брендана Роджерса вытащить синих из трясины пытается Дин Смит. Под руководством 52-летнего специалиста «лисы» показывают привлекательную для болельщиков игру, которая, правда, не всегда даёт результат.

В пяти матчах после назначения нового тренера «Лестер» победил «Вулверхэмптон» (2:1), сыграл вничью с «Лидсом» (1:1) и «Эвертоном» (2:2), но проиграл «Манчестер Сити» (1:3) и «Фулхэму» (3:5).

«Ливерпуль» закончил выступление во всех параллельных турнирах этого года и спокойно доигрывает сезон АПЛ. Шансы финишировать в зоне Лиги чемпионов невелики. Красные располагаются на пятом месте с отставанием в четыре очка от «Ньюкасла» и «Манчестер Юнайтед».

Геркус заявил, что не считает Клотета настоящим тренером.

Однако мерсисайдцы не сдаются и выигрывают вот уже шесть матчей подряд. Интересно, что последние пять побед были одержаны с разницей в один мяч. Немного не хватило до ничьей «Ноттингему», «Вест Хэму», «Тоттенхэму», «Фулхэму» и «Брентфорду».

Настроение Юргена Клоппа на последней пресс-конференции было на высоте. Он говорил, что эта серия побед готовит команду к новому сезону, в котором всё будет хорошо. Он также пообещал, что клуб вернётся к лидирующим позициям.

В двух последних сезонах «Ливерпуль» проигрывал «Лестеру» на его поле, но сейчас красные выглядят очень уверенно, как в лучшие годы при Клоппе. Правда, легко точно не будет, потому что «лисы» мотивированы не меньше красных. Рекомендуем ставку на победу подопечных Клоппа и тотал больше 2.5 мяча за 2.03.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Ливерпуль» 15 мая 2023 года

«Лестер» борется за выживание и делает это, доставляя удовольствие нейтральному зрителю, но не собственным болельщикам. «Ливерпуль» доигрывает сезон, не терзая души фанатов неудачами. От встречи таких команд стоит ждать шоу, в котором победителем выйдут более стабильные гости.

Ставка: победа «Ливерпуля» и тотал больше 2.5 мяча за 2.03.

Экспресс с коэффициентом 11.32.

«Локомотив» сообщил о продаже Кухты в «Спарту».

Галтье: люди должны ценить карьеру Месси.

Сульшер: Фергюсон извинился передо мной за ситуацию с Роналду.

Почеттино подпишет контракт с «Челси» до 2026 года.