УНИКС — «Локомотив-Кубань», пятый матч. Обойдётся без камбэка

Казанцам остался один шаг, для того чтобы забрать золотые медали. Лучше сделать его на домашнем стадионе.

16 мая состоится пятый матч финала Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.39. Успех краснодарцев по итогам 40 минут оценён экспертами в 3.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» 16 мая 2023 года

Букмекеры сомневаются, что пятый матч финала Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» будет результативным: тотал больше 164.5 очка идёт за 1.97, а тотал меньше 164.5 очка — за 1.78. Заключить пари на то, что краснодарцы не проиграют в первой половине матча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23.

Анализ и прогноз на финал Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» (16.05.2023)

В Единой лиге ВТБ вот-вот появится победитель. На 16 мая запланирован пятый матч финала турнира. На стадионе «Баскет-холл» в Казани померяются силами УНИКС и «Локомотив-Кубань». Начало игры — в 19:30 мск. Счёт в серии — 3-1 в пользу казанцев.

УНИКС был очень хорош на протяжении всего сезона. Он занял второе место как на предварительном, так и на групповом этапе Единой лиги ВТБ. Уже тогда многие полагали, что казанцы смогут побороться за победу в турнире. Сейчас они в шаге от чемпионства.

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В четвёртом матче финальной серии зелёные продемонстрировали поистине чемпионский баскетбол. Поначалу встреча складывалась для них очень хорошо. После первой половины УНИКС имел комфортное преимущество в 16 очков. Однако затем краснодарцы включились и довели дело до овертайма.

Этим «Локомотив-Кубань» наиболее опасен. В послематчевом интервью главный тренер УНИКСа Велимир Перасович признался, что успеха его подопечным удалось добиться за счёт понимания соперника. Он подчеркнул, что казанцы в большом перерыве отдали себе отчёт в том, что железнодорожники являются командой камбэков.

И правда — много раз в этом сезоне «Локомотив-Кубань» возвращался в игру после неудачного начала. В частности, за счёт этого он сумел обыграть на предыдущей стадии турнира ЦСКА, который являлся одним из главных претендентов на золото. Краснодарцы своими энергетическими всплесками то и дело выбивали москвичей из привычного ритма.

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С УНИКСом такой трюк не сработал. В четвёртом матче финальной серии, проходившем в Краснодаре, зелёные вовремя вернули себе инициативу и дожали соперника в овертайме. Перасович после победы сказал, что баскетбол — это не шахматы, здесь не достаточно всё просчитать.

Стоит отметить, что «Локомотив-Кубань» подходил к финальной серии в лучшем тонусе, чем УНИКС. За счёт молодости состава он смотрелся быстрее и лучше соперника. Это помогло краснодарцам выиграть первый матч в серии, но в дальнейшем юность игроков стала работать против них.

Нехватка опыта и хладнокровия стали приводить к ошибкам, отсутствию взаимопонимания, плохой реализации и поражениям. Впрочем, в четвёртой игре финальной серии краснодарцы уступили не только из-за этого. Из-за травмы встречу пропустил один из лидеров команды — Окаро Уайт.

30-летний баскетболист получил повреждение в третьем матче с УНИКСом. Его участие в пятой игре остаётся под вопросом. Учитывая, что у железнодорожников и без того очень мало ресурсов, потеря Уайта будет весьма болезненной.

При таком раскладе казанцы выглядят фаворитами предстоящего матча. Тем более что встреча состоится в Казани. На домашней арене подопечные Перасовича потерпели только четыре поражения в этом сезоне. Во всех остальных матчах побеждали. Поставить на ИТ1Б 84.5 очка можно с коэффициентом 1.85.

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Есть все предпосылки, что казанцы станут чемпионами Единой лиги ВТБ. Краснодарцам стоит отдать должное за неуступчивость и умение возвращаться в игру, но у них гораздо ниже уровень исполнительского мастерства. Железнодорожники и так уже прыгнули выше головы. У их болельщиков предостаточно поводов гордиться командой.

Прогноз и ставка на матч Единой лиги ВТБ УНИКС — «Локомотив-Кубань» 16 мая 2023 года

УНИКС обрёл понимание как играть с железнодорожниками. Камбэками «Локомотиву» Перасовича больше не удивить. Зелёные стабильнее, у них сильнее и опытнее состав. Плюс встреча состоится в Казани. Кроме того, матч может пропустить один из лидеров краснодарцев. Крайне маловероятно, что им удастся переломить ход серии и выиграть Единую лигу ВТБ.

Ставка: индивидуальный тотал УНИКСа больше 84.5 очка за 1.85.

Экспресс с коэффициентом 8.32.

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