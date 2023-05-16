«Фатих Карагюмрюк» — «Адана Демирспор». Оздоев взломает оборону

Россиянин прижился в Турции и в этой встрече имеет шансы забить. Голов будет много.

17 мая состоится матч 34-го тура турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» — «Адана Демирспор». Начало игры – в 20:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Адана Демирспор» можно с коэффициентом 2.05. Успех «Фатих Карагюмрюк» оценивается аналитиками в 3.08. На ничью можно поставить за 4.10.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» — «Адана Демирспор» 17 мая 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.93, тогда как на тотал больше 2.5 мяча – за 1.34. На гол хозяев дают коэффициент 1.18, а на то, что забьют гости – 1.10. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.36.

Анализ и прогноз на матч турецкой Суперлиги «Фатих Карагюмрюк» — «Адана Демирспор» (17.05.2023)

Одним из примечательных матчей 34-го тура чемпионата Турции является игра двух амбициозных команд, которыми руководят именитые итальянские тренеры. «Фатих Карагюмрюк» Андреа Пирло принимает «Адана Демирспор» Винченцо Монтеллы.

Владельцы обоих клубов, пригласившие на работу специалистов с большим опытом, известны заявлениями о целях поиграть в еврокубках. Хозяевам не суждено исполнить мечту в этом сезоне. «Фатих Карагюмрюк» за пять туров до конца чемпионата располагается в середине таблицы с отставанием в 24 очка от третьего места.

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Зато команду Андреа Пирло ценят в Турции за зрелищный футбол. В 31 матче «Фатих» забил 66 мячей, уступая по этому показателю лишь лидирующему «Галатасараю». Однако команду подводит оборона, из-за которой было пропущено 55 голов. Для сравнения – две команды из зоны вылета пропустили на один мяч больше.

В таблице бомбардиров чемпионата Турции второе и третье места занимают нападающие «Фатих Карагюмрюк» Фабио Борини (19 голов) и Мбайе Дьян (18). Третьим бомбардиром команды с пятью мячами является Магомед Оздоев.

Недавно в турецкой прессе появилась информация, что Оздоевым заинтересовался «Галатасарай». Лидеры чемпионата ищут замену уругвайцу Лукасу Торрейре и Сержиу Оливейре, которые летом могут покинуть клуб. Агент Магомеда сдержанно комментирует эти слухи, отмечая, что футболистом интересуются многие команды.

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Свой последний мяч Оздоев забил в ворота «Фенербахче», однако ту игру «Фатих Карагюмрюк» проиграл со счётом 1:2. Следующие три встречи Магомед провёл без замен, но результативными действиями не отмечался. В этих матчах команда победила «Умраниеспор» (4:2), сыграла вничью с «Галатасараем» (3:3) и уступила «Антальяспору» (0:1).

«Адана Демирспор», в отличие от своего соперника, находится в шаге от выхода в еврокубки. До третьего места клубу не хватает всего восьми очков, и нагнать такое отставание вполне реально, если выиграть в каждом оставшемся матче и ждать осечек соперников.

Подопечные Монтеллы находятся в сумасшедшей форме, одержав четыре победы подряд с общим счётом 16:6. Правда, на выездах «Адана Демирспор» не так хорош. Матч с «Коньяспором» (2:1) в последнем туре стал всего второй победой за последние девять встреч в гостях.

Неудивительно, что Монтелла публично предостерёг своих футболистов перед матчем о том, что придётся сдерживать одно из лучших нападений Суперлиги. Однако и «Адана Демирспор» хороша в атаке – на её счету тоже 66 голов.

В отличие от ближайшего соперника, у бывшей команды Артёма Дзюбы не нашлось ярко выраженного бомбардира. Сразу семь футболистов «Адана Демирспор» забили не менее пяти мячей в матчах Суперлиги, а лучшим снайпером с 10 голами является бывший игрок киевского «Динамо» Юнес Беланда.

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На стадионе «Водафон Парк» нас ждёт яркий матч. Исходя из турнирного положения, обе команды могут позволить себе действовать раскрепощённо. Не менее четырёх мячей забивалось в пяти из восьми последних встреч «Фатих Карагюмрюк» и в трёх из четырёх играх «Адана Демирспор». Поставим на тотал больше 3.5 мяча и сейчас. Сделать это можно с коэффициентом 1.95.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Турции «Фатих Карагюмрюк» — «Адана Демирспор» 17 мая 2023 года

Нас ждёт тренерская дуэль двух именитых итальянских специалистов, которые вопреки стереотипам сделали ставку на атакующий футбол. За 31 игру сезона каждая из команд забила по 66 мячей, что является вторым результатом среди всех участников чемпионата Турции. «Адана Демирспор» находится на победной серии, но статистика игр в гостях у неё не такая впечатляющая. Поэтому не будем гадать, кто победит, а поставим на результативный футбол.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 1.95.

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