Дания — Германия. Сразу две серии прервутся

Немцы потерпели три обидных поражения подряд, а датчане одержали три победы. Они поменяются местами.

18 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2023 по хоккею Дания — Германия. Начало игры — в 20:20 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех датчан оценён экспертами в 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Дания — Германия 18 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч 4-го тура группового этапа ЧМ-2023 Дания — Германия будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.90. Заключить пари на то, что обе забьют с первой по 30-ю минуту, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2023 по хоккею Дания — Германия (18.05.2023)

ЧМ-2023. Группа A ЧМ-2023. Группа A 18 мая 2023, четверг. 20:20 МСК Дания Не начался Германия Кто победит в основное время? П1 X П2

На 18 мая запланированы четыре встречи 4-го тура группового этапа ЧМ-2023. В одной из них на стадионе «Нокиа-Арена» в Тампере (Финляндия) померяются силами Дания и Германия. Стартовый свисток прозвучит в 20:20 мск.

Начнём со сборной Германии. Стартовала на ЧМ-2023 она неудачно, проиграв Швеции (0:1), «Финляндии» (3:4) и США (2:3). С другой стороны, «орлы» навязали борьбу действующим чемпионам и хозяевам турнира, а также были близки к победе в игре с идущими без поражений американцами.

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К 45-й минуте встречи с США немцы вели со счётом 2:1. Они чаще создавали опасные моменты и владели инициативой. Стоит отдать должное Кейси Десмиту, ставшему одним из главных героев встречи. Американский голкипер совершил 30 сейвов, потащив несколько сложных бросков.

Бундестим великолепно оборонялась. За 60 минут она позволила быстрым техничным американцам нанести только 26 бросков в створ. Классное выступление выдал лидер «орлов» Мориц Зайдер. Защитник не только хорошо справился со своими прямыми обязанностями, но и помог атаке.

Зайдер отметился результативной передачей и закончил матч с показателем полезности «+1». Правда, именно его удаление в концовке привело к третьей пропущенной шайбе и поражению. Всего за встречу немцы получили только два двухминутных штрафа. С дисциплиной у них полный порядок.

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«Дания» стартовала на ЧМ-2023 гораздо лучше, чем Германия. Сначала она обыграла Венгрию (3:1), а затем победила Францию (4:3 ОТ) и Австрию (6:2). Впрочем, обусловлены хорошие результаты тем, что в соперники попадались не очень сильные команды. Дальше будет сложнее.

Немаловажно и то, что французы в игре с датчанами получили 23 минуты штрафа. Несмотря на численное преимущество длительный период времени, подопечные Хайнца Элерса чуть было не проиграли. Соперник нанёс больше бросков в створ. Не победил он, по большей части, из-за удаления в овертайме.

Если во встрече с французами у «львов» возникли такие большие проблемы, то что будет в игре с Германией, которая по-спортивному разозлена чередой обидных поражений? Состав у датчан не славится звёздными именами. Хоккеистов уровня Морица Зайдера у них нет. Тащить некому.

Командный хоккей у немцев поставлен гораздо лучше. Да и вообще, пора бы им уже покинуть нижнюю часть турнирной таблицы группы А и включиться в борьбу за попадание в плей-офф. Поставить на победу подопечных Крайса в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80.

Череда поражений вначале заметно снизила шансы «орлов» побороться за выход в плей-офф. Однако продемонстрированная ими игра в матче с США внушает уверенность в том, что бундестим рано списывать со счетов. «Немецкая машина» набирала обороты. Как кажется, теперь она готова дать отпор любому сопернику.

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В трёх из пяти последних очных встреч немцы победили в основное время. В двух других они уступили, но в обоих случаях не по итогам 60 минут — один раз в овертайме и один раз в серии послематчевых буллитов.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 Дания — Германия 18 мая 2023 года

До сих пор Дании везло. Ей попадались слабые соперники. При этом у «львов» возникли серьёзные проблемы с Францией, которая была ослаблена огромным количеством удалений. Думается, разозлённая тремя обидными поражениями подряд сборная Германии уверенно обыграет датчан. У неё сильнее состав, отменная дисциплина и здорово поставлена командная игра. «Орлам» пора возвращаться в привычное русло. Их место точно не в нижней части таблицы.

Ставка: победа Германии за коэффициент 1.80.

Экспресс с коэффициентом 12.03.

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