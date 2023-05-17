«Бостон Селтикс» — «Майами Хит», первый матч. Стараний Батлера недостаточно

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18 мая состоится первый матч 1/2 финала плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Майами Хит». Начало игры — в 3:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Селтикс» в основное время можно с коэффициентом 1.27. Успех «Хит» оценён экспертами в 3.90.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» 18 мая 2023 года

Букмекеры сомневаются, что первый матч 1/2 финала плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» будет результативным: тотал больше 212.5 очка идёт за 2.05, а тотал меньше 212.5 очка — за 1.78. Заключить пари на то, что «Хит» выйдут в финал, можно с коэффициентом 5.15.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала плей-офф НБА «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» (18.05.2023)

Плей-офф НБА в самом разгаре. На 18 мая запланирована первая встреча 1/2 финала. На стадионе «Ти-Ди Гарден» в Бостоне померяются силами местный «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Начало игры — в 3:30 мск. Выявить фаворита будет непросто.

На предыдущих стадиях «Бостон» обыграл «Атланту Хоукс» (4-2) и «Филадельфию Сиксерс» (4-3). Наиболее интересна серия с «Сиксерс». Она получилась очень яркой и эмоциональной. После пяти матчей «Селтикс» проигрывали 2-3. Близость вылета сплотила их и способствовала командному росту.

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Игровые проблемы отошли на второй план. «Бостон» показал классный комбинационный баскетбол. Ведущие игроки проявили свои наилучшие качества и одержали заслуженную победу. Главным героем седьмой встречи с «Филадельфией» стал Джейсон Тейтум. Он набрал 51 очко, сделал 13 подборов и отдал пять передач.

Таким образом, Тейтум побил рекорд защитника «Голден Стейт Уорриорз» Стефена Карри по результативности в седьмых матчах серии плей-офф НБА. Также здорово выступил Джейлен Браун. Лёгкий форвард записал на свой счёт 25 очков, две передачи и шесть подборов.

Сдаётся, звёздный дуэт «Бостона» доставит немало проблем «Майами Хит». Волевая победа в серии с «Филадельфией» наверняка придаст им дополнительную уверенность и заряд энергии.

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Для Эрика Споэльстры это может стать глобальной проблемой. За долгие года во главе «Майами Хит» американский специалист добился немалого. Ему удалось дважды подряд привести своих подопечных к чемпионству. Опытнейший наставник пользуется огромным уважением у баскетболистов.

Однако Споэльстра сильно ограничен в ресурсах. Глубина состава у его команды меньше, чем у «Бостона». Собственно, и регулярку «Хит» закончили лишь на седьмом месте в Восточной конференции, на 13 побед отстав от финишировавших на второй строчке «Селтикс».

Это не помешало «Майами» уверенно обыграть на предыдущих стадия плей-офф НБА «Милуоки Бакс» (4-1) и «Нью-Йорк Никс» (4-2). Однако немаловажно то, что соперники допустили очень много ошибок. Они показали ужасную игру и справедливо получили порцию критики от собственных болельщиков.

Впрочем, также стоит отметить вклад в результаты «Хит» одного из самых стабильных и результативных игроков НБА Джимми Батлера. В четвёртом матче серии с «Милуоки» он набрал 56 очков. Тем самым форвард обновил рекорд по количеству очков в отдельной игре плей-офф. Это выступление стало четвёртым в истории лиги по данному показателю.

Четвёртый матч с «Нью-Йорк Никс» Батлер закончил с 27 очками, шестью подборами, 10 передачами, двумя блок-шотами и двумя перехватами. Таким образом, он повторил достижение легендарного атакующего защитника «Хит» Дуэйна Уэйда по количеству игр с 25+ очками и 10+ передачами в плей-офф в истории франшизы.

Вопрос только в том, хватит ли стараний Батлера для того, чтобы обыграть «Бостон»? Как водится, один в поле не воин, а звёздных сокомандников в подспорье у Джимми нет. Поэтому предлагаем проверить П1 + ТБ 207.5 очка. Поставить на данный исход можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.00.

В победу «Бостона» верится больше по нескольким причинам. Во-первых, он начнёт серию дома. Во-вторых, команда пребывает на эмоциональном подъёме после волевой победы в серии с «Филадельфией». В-третьих, в прошлом сезоне именно она выбила «Майами», выиграв в семи матчах.

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У «Селтикс» есть ряд игроков, которые могут великолепно сыграть в любом отдельном матче. Об этом недавно сообщил анонимный скаут НБА. Он отметил, что «Филадельфия» была бы для «Хит» более проходным соперником, потому как ролевые игроки «Бостона» в последних матчах стали действовать лучше.

Прогноз и ставка на матч НБА «Бостон Селтикс» — «Майами Хит» 18 мая 2023 года

«Бостон» выглядит фаворитом. У него лучше глубина состава и результаты в регулярке. «Селтикс» наверняка заряжены после волевой победы в серии с «Филадельфией». Дополнительное преимущество им даёт домашний стадион. В прошлом сезоне «Майами» вылетел именно из-за «Бостона». Есть подозрения, что стараний Батлера и Споэльстры «Хит» окажется мало для выхода в финал плей-офф НБА. В то же время матч обещает получиться результативным. Метких баскетболистов в достатке у обеих команд.

Ставка: победа «Бостона Селтикс» и тотал больше 207.5 очка за 2.00.

Экспресс с коэффициентом 12.03.

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