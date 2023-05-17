«Байер» — «Рома». Азмун закончит путешествие

Один из финалистов Лиги Европы определится в матче 1/2 финала «Байер» — «Рома» 18 мая на стадионе «Бай-Арена». В первой игре римляне оказались сильнее и выиграли со счётом 1:0. Смогут ли леверкузенцы сделать камбэк?

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Кто фаворит?

Эксперты «Фонбет» оценили шансы команд и выбрали фаворитами леверкузенцев. Сделать ставку на победу «Байера» можно с коэффициентом 2.00. Шансы «Ромы» оценены в 3.85. Проход «фармацевтов» идёт за 2.50. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу немецкого клуба. Поставить на него можно в «Фонбет» с коэффициентом 6.50. За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 1/2 финала Лиги Европы «Байер» — «Рома» (18.05.2023)

18 мая «Байер» на домашнем стадионе проведёт ответный матч с «Ромой» в 1/2 финала Лиги Европы. Встреча начнётся в 22:00 мск. Первая игра в Риме заставила вспомнить о суровых временах катеначчо, когда итальянским командам хватало одного забитого мяча для победы.

«Байер» в последних встречах подсел в плане физической подготовки. При Хаби Алонсо команда пробовала использовать высокий прессинг, но слишком много предоставляла сопернику свободы у ворот Лукаша Градецки.

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Пришлось наставнику «фармацевтов» пожертвовать атакой и действовать аккуратнее в защите, сместив акцент на фланги. По сути, опасность «Байер» нагнетает исключительно с правого края, где отрабатывает великолепный Жереми Фримпонг.

Левая бровка является головной болью для Алонсо. Её закрывает Пьеро Инкапье. Он довольно комфортно чувствует себя на этой позиции при обороне ворот, но ему явно не хватает хороших фланговых подач.

Именно по этой причине руководство «Байера» буквально вцепилось в защитника португальской «Бенфики» Алехандро Гримальдо. Футболиста подписали на правах свободного агента, поскольку он будет идеальным исполнителем на левом фланге под схему Алонсо. Только с «Ромой» ему не сыграть!

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Моуринью прекрасно умеет разбирать сильные и слабые стороны соперников, особенно в решающих матчах еврокубков. Наставник гостей прекрасно знает «однобокость» «Байера» и плотно закроет Фримпонга.

Можно вспомнить лишь две-три опасные атаки, которые прошли у «фармацевтов» на стартовом отрезке первой игры. Затем «Рома» нейтрализовала все козыри соперника. Подопечные Моуринью защищались солидно, без суеты.

Хорошо проявил себя Бриан Кристанте, который вынужденно отыграл в тройке центральных защитников. Он регулярно перехватывал передачи и немедленно отправлял в отрыв нападающих «Ромы». Стоит отметить, что серьёзных задач нападение «Байера» перед ним не поставило.

«Рома» и «Байер» провели три очные встречи. Пока полное преимущество на стороне итальянцев — две победы при одной ничьей. Разница забитых мячей также в пользу подопечных Моуринью — 8:6.

Перед ответной игрой «Рома» находится в крайне выгодном положении. Необходимо оборонять один забитый мяч, что у итальянского клуба получается довольно неплохо. В последних пяти встречах только четыре пропущенных гола.

В свою очередь, наблюдается явный кризис позиционного нападения у «Байера». Всего два мяча забили «фармацевты» за четыре минувших встречи. Таким образом, у Жозе Моуринью появляются отличные шансы не проиграть ответный матч и выйти в финал Лиги Европы. Вот и поставим на победу «Ромы» с форой (0) за 2.84 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

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«Байер», конечно, готовился к матчу и сделал несколько замен в стартовом составе на последний тур Бундеслиги. Азмун получил возможность провести на поле больше времени, однако ничем не помог. Команда сыграла вничью со счётом 1:1 со «Штутгартом», а единственный мяч забила с пенальти.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома» 18 мая 2023 года

Жозе Моуринью настоящий кубковый боец. Его команды прекрасно подготовлены к таким встречам, в которых предельную концентрацию необходимо сохранять все 90 минут. Победа «Ромы» в первом матче со счётом 1:0 предоставляет итальянскому клубу шансы ловить соперника на контратаках. Имея в распоряжении таких футболистов, как Дибала и Абрахам, гости сумеют создать опасность у ворот Градецки и победить. Ставки на фору «Ромы» (0) принимаются за 2.84 в «Фонбет». А также букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Ромы» с форой (0) за 2.84.

Экспресс с коэффициентом 12.03.

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Прогноз на матч «Байер» — «Рома» с коэффициентом 3.45.

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