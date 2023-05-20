Казахстан — Латвия. Михайлис ещё верит в плей-офф

С таким голкипером, как Шутов, можно побороться не только за сохранение прописки в элите.

20 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2023 по хоккею Казахстан — Латвия. Начало игры — в 20:20 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами номинальных гостей: поставить на победу латвийцев можно с коэффициентом 1.36. Успех казахстанцев оценён в 6.20.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч ЧМ-2023 Казахстан — Латвия 20 мая 2023 года

Аналитики уверены, что матч 6-го тура группового этапа ЧМ-2023 Казахстан — Латвия будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья по итогам 60 минут доступна за 6.40. Заключить пари на то, что обе забьют с первой по 30-ю минуту, можно с коэффициентом 1.88 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч ЧМ-2023 по хоккею Казахстан — Латвия (20.05.2023)

ЧМ-2023. Группа B ЧМ-2023. Группа B 20 мая 2023, суббота. 20:20 МСК Казахстан Не начался Латвия Кто победит в основное время? П1 X П2

Чемпионат мира по хоккею 2023 года в самом разгаре. Близится окончание группового этапа. На 20 мая запланированы шесть встреч. Среди прочих выделяется матч, в котором померяются силами Казахстан и Латвия. Игра пройдёт на стадионе «Арена-Рига» в Риге (Латвия). Стартовый свисток прозвучит в 20:20 мск.

У Казахстана есть неплохие шансы не только сохранить прописку в элитном дивизионе, но и добыть путёвку в плей-офф ЧМ-2023. Он располагается на шестом месте в турнирной таблице, но в случае победы в основное время в грядущем матче отставание от идущей на четвёртой строчке Латвии сократится до одного очка.

Бобровский не получит отдых после матча с 63 сейвами.

Удастся ли казахстанцам навязать одному из хозяев турнира борьбу за выход в плей-офф? Ранее они уступили Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канаде (1:5). Обыграли подопечные Галыма Мамбеталиева Норвегию (4:3 Б) и крепкую Словакию (4:3 Б). В обоих случаях они порадовали болельщиков наличием характера и неуступчивости.

Во встречах, закончившихся победами, у сборной Казахстана было несколько героев. Для начала отметим Романа Старченко и Никиту Михайлиса. Поочерёдно они стали авторами победных заброшенных шайб в сериях послематчевых буллитов. Также на двоих они забили два гола и отдали пять результативных передач.

Впрочем, что бы они делали, если бы не Андрей Шутов. 25-летний голкипер в этих двух матчах совершил целых 89 сейвов. Своими спасениями он подарил сокомандникам эмоциональный подъём и возможность переломить ход игры. Михайлис и Старченко прекрасно ею воспользовались. Немудрено, ведь когда за спиной такой вратарь — появляется уверенность в собственных силах.

«Торонто» остался без генерального менеджера.

С другой стороны, несмотря на старания Шутова и его надёжного сменщика Никиты Бояркина, подопечные Мамбеталиева пропустили за пять туров 21 шайбу. К защитникам накопилось множество вопросов. Хуже крепость обороны только у замыкающей турнирную таблицу Группы В Словении и Венгрии.

В чём-то национальная команда Латвии схожа со сборной Казахстана. Стартовала на домашнем турнире она не очень удачно, уступив Канаде (0:6), а также проиграв Словакии (1:2). Зато после этого одержала три победы подряд — во встречах с Чехией (4:3 ОТ), Норвегией (2:1) и Словенией (3:2).

Сходство сборной Латвии с казахстанцами заключается в том, что они продемонстрировали не самый лучший хоккей, но на волевых качествах сумели зацепиться за необходимые результаты. Понятное дело, немалую роль сыграла поддержка домашних трибун латвийцев.

Родные болельщики гнали подопечных Харийса Витолиньша вперёд, придавая дополнительный импульс. А вот что касается защиты, то она у Латвии на порядок надёжнее, чем у Казахстана. Канадцам она позволила нанести только 29 бросков в створ. Количество заблокированных бросков при этом достигло отметки в 14 штук.

Впрочем, несмотря на старания защитников, Латвия пропустила за пять туров 14 шайб. Всё дело во вратарской позиции. Изначально основным голкипером был Иварс Пунненовс. Однако во встрече с Канадой он пропустил две шайбы к пятой минуте, после чего был заменён на 22-летнего Артура Шилова.

Во всех остальных встречах защищал ворота Латвии именно Шилов. Справлялся со своими обязанностями молодой голкипер не всегда. Ему не хватает опыта и навыков. На основании этого предлагаем проверить ТБ 5.5 шайбы за коэффициент 2.10 по линии «Фонбет». За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Плющев: не понимаю, почему мы до сих пор считаем себя великой хоккейной державой.

Выявить фаворита в предстоящей игре, на наш взгляд, не представляется возможным. Сборные сопоставимы по уровню. У обеих полным-полно мотивации. Сдаётся, они покажут результативный хоккей и в очередной раз порадуют поклонников наличием волевых качеств и характера.

Прогноз и ставки на матч ЧМ-2023 Казахстан — Латвия 20 мая 2023 года

У сборной Казахстана большие проблемы в защите. Несмотря на старания Шутова, она регулярно и очень много пропускает. В то же время надёжность голкипера стимулирует остальных игроков, в частности лидеров атаки казахстанцев. Думается, за счёт этого они навяжут Латвии борьбу. У латышей крепкая защита, но слабая вратарская позиция. Ждём, что голов будет много, причём с обеих сторон. Ставки на тотал больше 5.5 шайбы принимаются в «Фонбет» с коэффициентом 2.10. За регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.10.

Экспресс с коэффициентом 20.41.

Задоров назвал «полной тупостью» календарь НХЛ.

Чернышенко: уверен, что КХЛ будет развивать свой международный статус.

Кожевников: нельзя сказать, что назначение Фазеля в КХЛ неожиданное.

СММ-служба «Флориды» отметила вклад российского вратаря Бобровского.