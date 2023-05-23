«Фиорентина» — «Интер». Лукаку и Мартинес держат темп

24 мая состоится финал Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение миланцам. Поставить на победу фиолетовых можно с коэффициентом 4.20, а шансы «змей» оценены в 2.02. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер» 24 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Интер» не порадует обилием голов: тотал больше 2.5 мяча котируется за 2.03, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 1.84. Если сумеют забить обе команды, сыграет коэффициент 1.91. Поставить на то, что как минимум одному из клубов не удастся забить, можно за 1.89.

Анализ и прогноз на финал Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер» (24.05.2023)

Кубок Италии. Финал Кубок Италии. Финал 24 мая 2023, среда. 22:00 МСК Фиорентина Флоренция Не начался Интер М Милан Кто победит в основное время? П1 X П2

Финал Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер» состоится 24 мая в Риме на стадионе «Олимпико». Массимилиано Иррати в 22:00 мск даст стартовый свисток. «Фиалки» впервые за девять лет пробились в финал и имеют отличный шанс выиграть первый титул с 2001 года. Также команда продолжает выступления в Лиге конференций.

Последние месяцы «Фиорентина» вынуждена проводить в условиях насыщенного календаря. Команда Винченцо Итальяно проводит по два матча в неделю. На фоне не самой глубокой и качественной глубины состава специалисту пришлось расставить приоритеты.

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Для достижения впечатляющих результатов в Кубке Италии и Лиге конференций тренер пожертвовал выступлениями в Серии А. Собственно, за восемь последних туров флорентийцы смогли обыграть лишь «Сампдорию» (5:0) и «Удинезе» (2:0), а также четыре раза сыграть вничью.

У «Фиорентины» достаточно футболистов атакующего амплуа. С начала календарного года «фиалки» лишь в пяти встречах не смогли забить. Только шесть команд в Серии А превосходят их в показателе производительности.

После затяжной стагнации «Интер» проводит впечатляющий отрезок. За последние 10 матчей во всех турнирах «змеи» лишь дважды не смогли победить, сыграв вничью с «Бенфикой» (3:3) и уступив «Наполи» (1:3).

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«Интер», сбросив бремя психологического давления, здорово прибавил в атакующем аспекте. Команда задаёт темп в каждой встрече, а также показывает яркий и результативный футбол. Ромелу Лукаку и Лаутаро Мартинес вывели игру клуба в атаке на качественно новый уровень. Они набрали девять и 11 очков по системе «гол+пас» на этом отрезке.

Недавно спортивные СМИ нещадно критиковали Симоне Индзаги, а сейчас восхваляют. Итальянский специалист впервые в своей тренерской карьере вывел команду в финал еврокубка. Он дал комментарий по поводу прохода в финал ЛЧ, ответив, что футболистам ещё предстоит осознать это, но он доволен доминацией, агрессией и концентрацией в полуфинальной серии.

«Фиорентина» и «Интер» провели 38 очных встреч. Миланский клуб записал в актив 23 победы, и восемь матчей завершились ничейным результатом. Разница забитых и пропущенных мячей 69:48 в пользу подопечных Симоне Индзаги. Учитывая, что последняя личная встреча закончилась победой «Фиорентины» со счётом 1:0, недооценивать флорентийцев не стоит.

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В преддверии Кубка Италии оба клуба прибегли к ротации состава. Симоне Индзаги превосходит оппонента в опыте и тактической гибкости, а также обладает более качественной скамьёй запасных и может существенно усилить игру команды по ходу встречи. Мы рекомендуем ставку на победу «Интера» за коэффициент 2.02.

Прогноз и ставки на матч финала Кубка Италии «Фиорентина» — «Интер» 24 мая 2023 года

Команда Винченцо Итальяно не отличается надёжной защитой. «Фиорентина» лишь в 5 из 15 последних матчей во всех турнирах отыграла «на ноль». «Интер» преодолел кризис и на последнем отрезке сезона демонстрирует потрясающие результаты. Симоне Индзаги умеет настраивать команду на важные матчи. Учитывая мотивацию и разницу в классе, мы рекомендуем ставку на победу «Интера» за 2.02.

Ставка: победа «Интера» за 2.02.

Экспресс с коэффициентом 8.21.

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