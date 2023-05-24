Швейцария — Германия. Немцы примут правила

25 мая состоится матч 1/4 финала ЧМ-2023 по хоккею Швейцария — Германия. Начало – в 16:20 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами номинальных хозяев: поставить на победу швейцарцев в основное время можно с коэффициентом 1.47. Победа немцев по итогам 60 минут оценивается в 5.60.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/4 финала ЧМ-2023 по хоккею Швейцария — Германия 25 мая 2023 года

Букмекеры считают, что встреча Швейцария — Германия не получится результативной: тотал меньше 5.5 шайбы идёт за 1.72, а тотал больше 5.5 шайбы — за 2.14. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 5.15.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала ЧМ-2023 Швейцария — Германия (25.05.2023)

25 мая в Риге на льду «Арены-Рига» скрестят клюшки хоккеисты Швейцарии и Германии. Арбитр проведёт стартовое вбрасывание в 16:20 мск. Пришло время для плей-офф, поэтому команды не будут экономить силы.

«Красные крестоносцы» мощно выступили на групповом этапе чемпионата мира. Они выиграли в шести из семи матчей и заняли первое место в группе В. Швейцарцы обошли в турнирной таблице даже главных фаворитов ЧМ-2023 — канадцев.

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Сборная сделала ставку на мобильную и компактную оборону. Соперник постоянно находился под прессингом и атаковал ворота из крайне неудобных позиций. Умение блокировать броски и бороться на пятачке стали залогом шести побед.

Отметим, что всего 10 шайб пропустила вратарская бригада Швейцарии в составе Роберта Майера и Леонардо Дженони. Это лучший результат в группе В. Тренерскому штабу Германии предстоит придумать неординарные атакующие комбинации, чтобы найти бреши в слаженной обороне соперника.

Нападение сборной Швейцарии не страдает от акцента на защиту. 29 шайб забросили номинальные хозяева. Резкая смена темпа, надёжная игра в пас и сбалансированные звенья представляют угрозу для любой команды на ЧМ-2023.

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Защитникам Германии не позавидуешь — неизвестно, от кого из швейцарцев будет исходить основная угроза для ворот. Сразу у девяти хоккеистов «крестоносцев» в активе по пять и более очков, набранных в матчах группового этапа чемпионата мира.

Германия начала ЧМ-2023 с трёх поражений подряд. «Орлы» проиграли Швеции (0:1), Финляндии (3:4) и США (2:3). Тем не менее в каждом матче они сопротивлялись и упирались.

Мощно смотрятся немцы в атаке, ведь на групповом этапе они забросили 27 шайб. Крепко досталось обороне Венгрии (7) и Дании (6). Особое внимание защитники «крестоносцев» должны уделить Джон-Джейсону Петёрке, который записал в актив девять очков.

Швейцария и Германия провели семь очных встреч. Небольшое преимущество на стороне «крестоносцев» — четыре победы, а немцы записали в актив три выигранных матча. Разница заброшенных шайб 14:13 в пользу швейцарцев.

В матчах плей-офф чемпионата мира на первое место выходит надёжная защита. Вряд ли сборные Швейцарии и Германии рискнут сыграть в атакующей манере. К тому же в очных встречах соперники редко радуют зрителей результативностью: в трёх из четырёх матчей заброшено не более четырёх шайб. Поставим на тотал меньше 4.5 шайбы за коэффициент 2.35.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала ЧМ-2023 Швейцария — Германия 25 мая 2023 года

Сборная Швейцарии входит в тройку лучших обороняющихся команд ЧМ-2023 в компании с США и Швецией. В плей-офф тренерский штаб наверняка поставит задачу строже действовать в защите и избежать ошибок в своей зоне. Кроме того, голкиперы «крестоносцев» в отличной форме и не позволят разгуляться форвардам Германии. Вот и поставим на тотал меньше 4.5 шайбы за 2.35.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.35.

Экспресс с коэффициентом 17.94.

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