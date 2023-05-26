«Интер» — «Аталанта». Индзаги счастлив!

27 мая 2023 года состоится матч 37-го тура Серии А «Интер» — «Аталанта». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.83. Шансы бергамасков оценены в 4.10. Заключить пари на ничью предлагается за 3.85.

Лучшие прогнозы на Серию А.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Аталанта» 27 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Интер» — «Аталанта» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.12. Ставки на то, что миланцы победят со счётом 2:1, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Интер» — «Аталанта» (27.05.2023)

«Интер» и «Аталанта» встретятся на «Сан-Сиро» в субботу вечером в рамках предпоследнего тура Серии А. На данный момент «змеи», занимающие третье место, опережают идущих на пятой строчке бергамасков на пять очков, а между ними находится «Милан» с 64 очками.

Победа хозяев позволит им остаться в четвёрке лучших чемпионата Италии и гарантирует путёвку в Лигу чемпионов на следующий сезон. Если выиграют гости, то сохранят надежду опередить «Милан».

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«Интер» подходит к встрече после победы над «Фиорентиной» со счётом 2:1 в финале Кубка Италии. «Нерадзурри» выиграли 9 из 10 последних встреч во всех соревнованиях, дойдя при этом до финала Лиги чемпионов.

Если посмотреть на картину в целом, то «змеи» проиграли только 2 из 15 последних матчей, одержав 10 побед и трижды сыграв вничью.

Стоит также отметить, что только «Наполи» забил больше голов в Серии А, чем «Интер» — 67 в этом сезоне, что делает подопечных Симеоне серьёзной угрозой в атаке.

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Что касается «Аталанты», то она завершила двухматчевую серию поражений победой со счётом 3:1 над «Вероной» в минувшие выходные. Бергамаски выиграли четыре из шести последних встреч в Серии А.

При этом «Аталанта» в последнее время испытывает трудности на выезде, проиграв пять из девяти матчей в гостях и не сумев забить в них. Как можно работать с такими агрессивными в атаке миланцами, имея такую реализацию?

«Аталанта» не выиграла ни одной из девяти последних очных встреч с «Интером», зафиксировав пять ничьих. Кроме того, команде удалось выиграть только 1 из 13 матчей с «нерадзурри», и эта победа была одержана в 2018 году.

Всё выглядит так, будто набравших ход Лукаку и Мартинеса уже никто не остановит в этом сезоне. Если только «Манчестер Сити», но в Лиге чемпионов. «Змеи» будут воодушевлены после того, как выиграли Кубок Италии.

Поэтому предлагаем сделать ставку на их победу и тотал больше 2.5 мяча. В «Фонбет» дают коэффициент 2.70 на это событие, а всем зарегистрировавшимся дарят фрибет 2000 рублей. Индзаги после того, как команда выиграла Кубок, подчеркнул, что они проводят отличный сезон и наслаждаются им.

Ставка: победа «Интера» и тотал больше 2.5 мяча за 2.70.

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