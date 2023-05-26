«Ренн» — «Монако». Головин сверхмотивирован

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27 мая состоится матч 37-го тура Лиги 1 «Ренн» — «Монако». Начало игры – в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бретонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех монегасков оценивается аналитиками в 3.40. Поставить на ничью можно за 4.00.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Франции «Ренн» — «Монако» 27 мая 2023 года

По мнению букмекеров, матч будет результативным: на тотал меньше 2.5 мяча можно поставить за 2.32, а на тотал больше 2.5 мяча – за 1.55. На гол «Ренна» дают коэффициент 1.15, а гол «Монако» оценивается в 1.27. Поставить на «обе забьют» можно в букмекерских конторах за 1.51.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «Ренн» — «Монако» (27.05.2023)

Чемпионат Франции близится к своему завершению. Осталось сыграть всего два тура. Кто, помимо «Тулузы», получит путёвку в Лигу Европы? На заветную четвёртую строчку претендуют сразу три команды, и две из них проведут очный матч – «Ренн» принимает «Монако».

Положение команды Филиппа Клемана выглядит куда устойчивее. «Монако» с 65 очками опережает «Ренн» на три очка. Однако у соперника куда лучше разница мячей, и поражение в предстоящей встрече переломит турнирную ситуацию. Не стоит забывать, что осечки клубов ждёт «Лилль», который с 63 очками расположился на пятом месте.

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В прошлом сезоне «Ренн» как раз финишировал четвёртым. Команда Бруно Женезио стала одним из самых ярких впечатлений того сезона, забив 82 мяча в 38 играх – больше было только у «ПСЖ». Однако в текущем чемпионате результативность бретонской команды уже не столь впечатляющая, но всё равно высокая – 65 голов в 36 турах.

Снижение атакующей мощи связано с потерей двух лучших бомбардиров. Гаэтан Лаборде был продан в «Ниццу», а Мартен Терье порвал крестообразные связки в самом начале 2023 года. Травмы других ключевых игроков плохо сказались на стабильности результатов «Ренна».

В 21 матче Лиги 1 после зимнего перерыва «Ренн» лишь однажды сыграл вничью, тогда как исходы остальных 20 матчей распределились поровну – 10 побед и 10 поражений. За последние пять туров «Ренн» выиграл трижды, забив 14 мячей.

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Однако соперники были слабыми, а вот в матчах с лидерами «Ренн» был не столь хорош. Он уступил «Лансу» (0:1), «Лиону» (1:3), «Монпелье» (0:1) и «Ницце» (1:2). «Ложкой мёда» на этом фоне можно назвать только домашнюю победу над «Реймсом» (3:0).

«Монако» тоже не может похвастать стабильностью результатов. За последние пять туров Лиги 1 подопечные Филиппа Клемана выиграли только у замыкающего турнирную таблицу «Анже» (2:1). Кроме того, благодаря отличной игре голкипера Александра Нюбеля монегаски отстояли нулевую ничью с «Лиллем».

Однако игры с «Лансом» (0:3), «Монпелье» (0:4) и «Лионом» (1:3) обернулись катастрофой. В матче минувшего тура с «Лионом» не помогло даже возвращение на поле двух лучших бомбардиров «Монако» – Виссама Бен-Йеддера и Брила Эмболо. Александр Головин, который является третьим снайпером команды с восемью мячами, не смог заменить лидеров, хотя и забил очень красивый гол в ворота «Анже».

«Ренн» и «Монако» очень загадочные команды, которые могут выдать яркий матч, а затем проиграть. Причём в случае с «Монако» мы видим зрелищную игру в каждом из возможных исходов. В пяти из восьми последних встреч с участием монегасков забивалось минимум четыре мяча. Такая же результативность наблюдалась в четырех из семи игр «Ренна». Поставим на тотал больше 3.5 мяча. Коэффициент на это неплохой – 2.57.

Прогноз и ставка на матч чемпионата Франции «Ренн» — «Монако» 27 мая 2023 года

«Ренн» крупно победил в двух матчах подряд, но это были игры с командами из зоны вылета. Повторить этот фокус с прямым конкурентом за место в Лиге Европы будет куда сложнее, ведь встречи с командами из первой половины «Ренну» в последнее время не удаются. Про «Монако» можно сказать то же самое – оборона монегасков перестала справляться с сопоставимыми по классу соперниками. Поэтому ждёт от предстоящей игры «качелей» и высокой результативности.

Ставка: тотал больше 3.5 мяча за 2.57.

Экспресс с коэффициентом 14.25.

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