«Арсенал» — «Вулверхэмптон». Артета хорошо поработал

Замечательный сезон для «канониров», жаль, что без чемпионства.

28 мая 2023 года состоится матч 38-го тура АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество хозяевам: поставить на победу лондонцев можно с коэффициентом 1.37. Шансы «волков» оценены в 7.30. Заключить пари на ничью предлагается за 5.30.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Арсенал» — «Вулверхэмптон» 28 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Арсенал» — «Вулверхэмптон» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.70. Ставки на то, что лондонцы победят со счётом 2:0, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Арсенал» — «Вулверхэмптон» (28.05.2023)

«Арсенал» завершит сезон на втором месте, уступив титул чемпиона АПЛ «Манчестер Сити» в прошлые выходные. В этом матче «канонирам» предстоит домашняя игра с «Вулверхэмптоном» в последнем туре этого сезона.

Лондонцы не просто потеряли лидерство в таблице чемпионата Англии, но и столкнулись со спадом формы, который стал причиной самого большого перелома в истории АПЛ.

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В гонке за титул «Арсенал» одно время опережал «Манчестер Сити» на 10 очков, а теперь отстаёт от него на восемь очков. За пять последних встреч «канониры» выиграли два раза, уступив в остальных.

Интересно, что победили подопечные Артеты сильный «Ньюкасл Юнайтед», а также «Челси» в лондонском дерби. Проиграли «Ман Сити», «Брайтону» и «Ноттингем Форест».

Второе место «Арсеналу» уже гарантировано, и можно просто расслабиться в ожидании отпусков и возможности заняться составом. В этом сезоне клубу удалось забить 83 гола, но при этом он пропустил 43.

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Что касается «Вулверхэмптона», то у него есть шанс обойти «Челси» в турнирной таблице АПЛ. Команда отстаёт от синих только на два очка. Причём «аристократам» предстоит не менее тяжёлая встреча с «Ньюкасл Юнайтед».

У «Волков» на счету 18 поражений и 11 побед в текущем сезоне. В последнем туре они сыграли вничью с «Эвертоном» со счётом 1:1. В гостях клуб не может победить на протяжении семи встреч. В трёх последних выездных матчах он проиграл с общим счётом 1:10.

Учитывая всё это, можно поставить на победу «Арсенала» с форой (-1.5) за коэффициент 1.95 по линии «Фонбет». Букмекерская контора по-прежнему дарит фрибет 2000 рублей всем, кто пройдёт регистрацию.

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 1.95.

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