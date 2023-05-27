«Брентфорд» — «Ман Сити». Гвардиола наслаждается футболом

28 мая 2023 года состоится матч 38-го тура АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекерская контора «Фонбет» отдаёт преимущество гостям: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.75. Шансы «пчёл» оценены в 4.15. Заключить пари на ничью предлагается за 4.10.

Лучшие прогнозы на АПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брентфорд» — «Манчестер Сити» 28 мая 2023 года

Эксперты «Фонбет» считают, что встреча «Брентфорд» — «Манчестер Сити» будет результативной: тотал больше 2.5 мяча котируется за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён аналитиками в 2.35. Ставки на то, что «горожане» победят со счётом 2:1, принимаются за 8.50 по линии «Фонбет». Всем, кто зарегистрируется, будет доступен фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Англии «Брентфорд» — «Манчестер Сити» (28.05.2023)

«Манчестер Сити» будет стремиться завершить сезон на высокой ноте, встретившись с «Брентфордом» на стадионе «Брентфорд Коммьюнити» 28 мая 2023 года.

Перед заключительным туром команда Гвардиолы уже обеспечила себе чемпионство, опередив на восемь очков идущий на втором месте «Арсенал».

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Что касается «Брентфорда», то он занимает девятое место и может пробраться в первую семёрку, если обыграет «Ман Сити», а результаты матчей соперников сложатся для него удачно.

«Пчёлы» провели впечатляющий второй сезон, одержав 14 побед и 14 раз сыграв вничью за 37 туров, что позволило им занять место в первой половине таблицы.

Хотя в этом сезоне ни одна команда не сыграла вничью больше, чем «Брентфорд», меньше поражений потерпели только «Ман Сити», «Арсенал» и «Ньюкасл Юнайтед».

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В этом сезоне команда Томаса Франка особенно сильна на своём поле, уступив всего в 2 из 18 матчей АПЛ. Выиграв две последние встречи, «пчёлы» будут стремиться одержать победу над чемпионами в воскресенье.

«Манчестер Сити» проиграл всего 4 из 37 матчей в текущем сезоне, одержав 28 побед. Команда Гвардиолы не только забивает больше всех в чемпионате – 94 гола, но и лучше всех обороняется – 32 пропущено.

«Горожане» имеют 25-матчевую беспроигрышную серию во всех соревнованиях, одержав 20 побед с момента поражения от «Тоттенхэма» в феврале этого года.

«Ман Сити» одержал 12 побед подряд в АПЛ, прежде чем сыграть вничью с «Брайтоном» (1:1) в среду.

Стоит помнить, что в ноябре этого года «Брентфорд» одержал сенсационную победу над «Манчестер Сити» со счётом 2:1 во встрече первого круга. Тем не менее в прошлом сезоне команда Гвардиолы дважды обыграла «пчёл», победив 1:0 на выезде, а затем выиграв со счётом 2:0 дома.

Независимо от невероятной игровой формы «Брентфорда», находящийся в приподнятом настроении «Ман Сити», похоже, сможет завершить сезон уверенной победой.

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Ставка: победа «Ман Сити» и индивидуальный тотал больше 1.5 мяча за 1.95.

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